Berichte über Folterungen von Minderjährigen in Venezuela

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht einer UN-Kommission besagt, dass nach der Wahl ein «neuer Meilenstein in der Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit» erreicht wurde. Die autoritär geführte Regierung Venezuelas habe das südamerikanische Land in eine der schwersten Menschenrechtskrisen der jüngeren Geschichte gestürzt. (sda/dpa/lyn)

Das Generalsekretariat der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat Berichte über Misshandlungen und Folterungen von Minderjährigen in Venezuela nach der umstrittenen Präsidentenwahl verurteilt. «Die Audios und Berichte aus den Folterzentren in Venezuela sind erschreckend: Minderjährige werden mit Elektroschocks, Schlägen, Nahrungsmangel und sogar sexuellem Missbrauch gefoltert», hiess es in einer Mitteilung des Generalsekretariats der OAS.

In Venezuela ist die Unzufriedenheit über die Regierung riesig. Sie äussert sich in regelmässigen Protesten.

In Venezuela ist die Unzufriedenheit über die Regierung riesig. Sie äussert sich in regelmässigen Protesten. Bild: AP

