Rauch steigt beim Flughafen La Carlota auf. Bild: keystone

Explosionen in Venezuelas Hauptstadt gemeldet – Kolumbiens Präsident spricht von Angriff

In Caracas soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein, berichten Medien. Zudem seien tieffliegende Flugzeuge gesichtet worden.

Mehr «International»

Am Samstagmorgen haben mehrere Explosionen die Hauptstadt Venezuelas erschüttert, wie CNN berichtet. Teile der Stadt seien ohne Strom. Es wurden auch tieffliegende Flugzeuge gemeldet.

Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

Ein CNN-Journalist berichtet, dass er nach den Explosionen das Geräusch von Flugzeugen hören konnte.

Es wurden vor den Explosionen tieffliegende Flugzeuge gemeldet. Bild: keystone

Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen. Das Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.

Kurz nach den Explosionen erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, dass Caracas bombardiert werde und der UN-Sicherheitsrat einberufen werden müsse.

(sda/dpa/vro)

Update folgt...