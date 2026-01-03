meist klar-4°
DE | FR
burger
International
Venezuela

Explosionen in Venezuelas Haupstadt

Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) Venezuela US
Rauch steigt beim Flughafen La Carlota auf.Bild: keystone

Explosionen in Venezuelas Hauptstadt gemeldet – Kolumbiens Präsident spricht von Angriff

In Caracas soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein, berichten Medien. Zudem seien tieffliegende Flugzeuge gesichtet worden.
03.01.2026, 08:0103.01.2026, 08:31

Am Samstagmorgen haben mehrere Explosionen die Hauptstadt Venezuelas erschüttert, wie CNN berichtet. Teile der Stadt seien ohne Strom. Es wurden auch tieffliegende Flugzeuge gemeldet.

Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

Ein CNN-Journalist berichtet, dass er nach den Explosionen das Geräusch von Flugzeugen hören konnte.

Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) Venezuela US
Es wurden vor den Explosionen tieffliegende Flugzeuge gemeldet.Bild: keystone

Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen. Das Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.

Kurz nach den Explosionen erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, dass Caracas bombardiert werde und der UN-Sicherheitsrat einberufen werden müsse.

(sda/dpa/vro)

Update folgt...

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weltraumbilder 2025
1 / 21
Die schönsten Weltraumbilder 2025

Schleiernebel im Schwan
Der Cygnusbogen (engl. Cygnus Loop) im Sternbild Schwan (Cygnus) ist ein Supernova-Überrest – was nach dem explosiven Tod eines massereichen Sterns vor rund 8000 Jahren übrig blieb. Der im optischen Spektrum sichtbare Teil ist der Cirrusnebel (auch «Schleiernebel» genannt), der rund 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

 ... Mehr lesen
quelle: nasa/sao/cxc/john stone (astrobin)/cxc/l. frattre/n. wolk
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Angriff auf Schmugglerboot vor Venezuela
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
FBI soll Silvester-Terroranschlag in den USA vereitelt haben
Die US-Bundespolizei FBI hat nach eigenen Angaben und Informationen der Staatsanwaltschaft einen für Silvester geplanten Terroranschlag im US-Bundesstaat North Carolina vereitelt. Ein 18-Jähriger habe beabsichtigt, mit Messern und Hämmern Menschen in einem Supermarkt und einem Fastfoodrestaurant in der Stadt Mint Hill anzugreifen, sagte Staatsanwalt Russ Ferguson vom Western District in North Carolina. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe der Mann alleine gehandelt. Der US-Amerikaner sei festgenommen worden.
Zur Story