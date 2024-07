Video: watson/emanuella kälin

Schluss mit Badespass: Eine Libelleninvasion fällt über den Strand her

Kreischen und Schreien ertönt am Misquamicut Beach in Rhode Island. Denn am vergangenen Wochenende schwirrte ein riesiger Libellenschwarm durch die Strandbesucher. Am Himmel hat sich ein Libellenschwarm gebildet, der aus Milliarden einzelner Libellen bestehen kann.

So sah die Invasion aus:

