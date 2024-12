Bild: X

Verbrennung von Weihnachtsbaum löst Proteste in Syrien aus

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie bewaffnete Leute einen Weihnachtsbaum in der Nähe von Hama in Syrien anzünden. Das löste landesweite Proteste aus.

Mehr «International»

Die Verbrennung eines Weihnachtsbaums in der Nähe der Stadt Hama hat in Syrien Proteste ausgelöst.

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, auf dem zu sehen ist, wie bewaffnete Maskierte den Baum in Brand setzten.

Video: twitter/WarMonitors

Tausende Demonstranten gingen im ganzen Land auf die Strasse und forderten von den neuen islamistischen Machthabern den Schutz religiöser Minderheiten.



Video: twitter/KnightsTempOrg

Die wichtigste islamistische Gruppe, die unter anderem den Aufstand zum Sturz von Präsident Baschar al-Assad angeführt hatte, erklärte, bei den Maskierten handele es sich um ausländische Kämpfer. Sie seien festgenommen worden und man werde den Baum so schnell wie möglich wieder aufbauen.

(emk)​

Das könnte dich auch interessieren:

Strassenkampf, Feuerwerk-Minigun und Bandauftritt – Videos zeigen die Proteste in Georgien Video: watson/lucas zollinger

Syrer bestaunen al-Assads Luxuspalast Video: watson/Hanna Dedial