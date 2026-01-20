Darum trägt Macron am WEF diese verdammt coole Sonnenbrille
Emmanuel Macron weibelt auch in Davos für ein starkes Europa. Die blaue Pilotenbrille die er derzeit trägt, unterstreicht sein selbstbewusstes Auftreten dabei zusätzlich. Doch Marcron trägt die Brille nicht um die anderen WEF-Gäste zu beeindrucken, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Sein rechtes Auge ist derzeit rot und geschwollen.
Der französische Präsident nahm es mit Humor. Bereits zuvor hatte er sich für das «unansehnliche Aussehen» entschuldigt und betont, es handle sich um nichts Ernstes. In Davos lieferte er gleich die passende Popkultur-Erklärung mit: Man könne darin ruhig einen unbeabsichtigten Verweis auf das «Eye of the Tiger» sehen – ein Zeichen der Entschlossenheit.
Ganz nebenbei gelang Emmanuel Macron damit das Kunststück, selbst mit Augenentzündung souverän aufzutreten. Die Sonnenbrille bleibt vorerst, die Botschaft ebenso: Europa soll kämpfen – notfalls auch mit Pilotenbrille.