Gehört auch modisch zu den wichtigsten Exponenten des WEF: Emannuel Macron. Bild: keystone

Darum trägt Macron am WEF diese verdammt coole Sonnenbrille

Emmanuel Macron sorgt am WEF in Davos nicht nur mit seinen politischen Aussagen für Aufmerksamkeit, sondern auch mit einer auffälligen blauen Sonnenbrille – das steckt dahinter.

Michael Kern

Emmanuel Macron weibelt auch in Davos für ein starkes Europa. Die blaue Pilotenbrille die er derzeit trägt, unterstreicht sein selbstbewusstes Auftreten dabei zusätzlich. Doch Marcron trägt die Brille nicht um die anderen WEF-Gäste zu beeindrucken, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Sein rechtes Auge ist derzeit rot und geschwollen.

Das rechte Auge des französischen Präsidenten ist derzeit entzündet. Bild: keystone

Der französische Präsident nahm es mit Humor. Bereits zuvor hatte er sich für das «unansehnliche Aussehen» entschuldigt und betont, es handle sich um nichts Ernstes. In Davos lieferte er gleich die passende Popkultur-Erklärung mit: Man könne darin ruhig einen unbeabsichtigten Verweis auf das «Eye of the Tiger» sehen – ein Zeichen der Entschlossenheit.

Wurde bei Macrons Auftritten am WEF bisher noch nicht als Einlaufmusik gespielt: «Eye of the Tiger» von Survivor. Video: YouTube/Survivor - Topic

Ganz nebenbei gelang Emmanuel Macron damit das Kunststück, selbst mit Augenentzündung souverän aufzutreten. Die Sonnenbrille bleibt vorerst, die Botschaft ebenso: Europa soll kämpfen – notfalls auch mit Pilotenbrille.