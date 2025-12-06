bedeckt
Dutzende Buschbrände an Australiens Südostküste

epa11857445 A storms rolls in and relieves some of the heatwave conditions in Sydney, Australia, 28 January 2025. Soaring temperatures are forecast for NSW ahead of cooler weather and potential storms ...
Hitzewellen breiten sich (erneut) aus, Notfallwarnungen wurden ausgegeben.archivBild: keystone

Betroffen ist unter anderem auch die Hauptstadt Sydney.
06.12.2025, 07:5006.12.2025, 07:50

Durch Buschbrände an Australiens Südostküste sind mehrere Häuser zerstört worden. Die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales sprach am Samstag von mehr als 50 Feuern, die meisten davon seien unter Kontrolle.

Ein Feuer nördlich der Millionenmetropole Sydney zerstörte allerdings sechs Häuser, wie der australische Sender ABC berichtete. Auch an der mittleren Nordküste seien mehrere Häuser niedergebrannt. Im Goulburn-River-Nationalpark zerstörte ein Feuer mehr als 9000 Hektar Land.

Vom australischen Wetterdienst hiess es, derzeit heize trockener, warmer Wind die Temperaturen in New South Wales auf fast 40 Grad an. Dies fache «diese gefährliche und extreme Feuergefahr» an.

In Australien herrscht derzeit Sommer. In den Sommermonaten ereignen sich in dem Land regelmässig Buschbrände. Durch den Klimawandel nehmen Dürren und schwere Waldbrände allerdings zu.

(sda/afp)

