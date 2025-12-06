Hitzewellen breiten sich (erneut) aus, Notfallwarnungen wurden ausgegeben. archivBild: keystone

Dutzende Buschbrände an Australiens Südostküste

Betroffen ist unter anderem auch die Hauptstadt Sydney.

Durch Buschbrände an Australiens Südostküste sind mehrere Häuser zerstört worden. Die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales sprach am Samstag von mehr als 50 Feuern, die meisten davon seien unter Kontrolle.

Ein Feuer nördlich der Millionenmetropole Sydney zerstörte allerdings sechs Häuser, wie der australische Sender ABC berichtete. Auch an der mittleren Nordküste seien mehrere Häuser niedergebrannt. Im Goulburn-River-Nationalpark zerstörte ein Feuer mehr als 9000 Hektar Land.

Vom australischen Wetterdienst hiess es, derzeit heize trockener, warmer Wind die Temperaturen in New South Wales auf fast 40 Grad an. Dies fache «diese gefährliche und extreme Feuergefahr» an.

In Australien herrscht derzeit Sommer. In den Sommermonaten ereignen sich in dem Land regelmässig Buschbrände. Durch den Klimawandel nehmen Dürren und schwere Waldbrände allerdings zu.

