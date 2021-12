«Grausamkeit gegen Tiere» – Mode-Magazin «Elle» verbannt Pelze aus allen Ausgaben

Das Mode-Magazin «Elle» hat als erstes grosses Medium ein Pelz-Verbot in seinen redaktionellen Inhalten und Werbeanzeigen beschlossen. «Tierische Pelze auf unseren Seiten und in unseren Online-Medien zu zeigen, stimmt nicht mehr mit unseren Werten oder den Werten unserer Nutzer überein», sagte die internationale Chefin von «Elle», Valeria Bessolo Llopiz, bei einer Konferenz der Modebranche im südenglischen Chipping Norton.

Pelze Bild: sda

Das Monatsmagazin «Elle» wurde ursprünglich in Frankreich gegründet und gehört zu der französischen Mediengruppe Lagardère. Mittlerweile gibt es 45 Ausgaben in verschiedenen Teilen der Welt. Das Magazin hat nach eigenen Angaben 33 Millionen Leser weltweit, seine Internetseiten verzeichnen 100 Millionen Aufrufe monatlich.

«Es ist Zeit für ein Statement von 'Elle'», das sich gegen «Grausamkeit gegen Tiere» richte, sagte Bessolo Llopiz. Das Magazin wolle nun vielmehr «das Bewusstsein für das Wohlergehen von Tieren stärken». Derzeit gilt schon für 13 «Elle»-Ausgaben ein Pelz-Verbot. 20 weitere sollen dem Beispiel am 1. Januar folgen, die übrigen schliesslich ein Jahr später.

Mehr Pelz. Bild: KEYSTONE

Die Tierschutzorganisation Peta lobte die Entscheidung. Die Abbildung von Pelzen in Magazinen gehöre in «vergangene Zeiten», sagte die britische Peta-Chefin Elisa Allen der Nachrichtenagentur AFP. Sie begrüsste, dass die britische «Vogue», die britische «Cosmopolitan», das Magazin «InStyle» in den USA und die neue Skandinavien-Ausgabe der «Vogue» in ihren redaktionellen Inhalten auf Pelz verzichteten. Zugleich äusserte sie die Erwartung, dass Pelz bald auch aus den Werbeanzeigen in den Magazinen verbannt werde.

Der Druck auf die Modeindustrie, auf Pelz zu verzichten, hat deutlich zugenommen. Zahlreiche Modehäuser, darunter Gucci, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, Donna Karan, DKNY und Michael Kors, haben Pelz bereits aus ihren Kollektionen verbannt. Pelzlieferanten kritisieren, ihre Naturprodukte würden durch synthetische Materialien ersetzt, die Jahrhunderte bräuchten, um biologisch abgebaut zu werden und damit der Umwelt schadeten. (yam/sda/afp)