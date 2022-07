Fast leere Strassen in Colombo: Was früher Seltenheitswert hatte, ist dieser Tage normal.

Fast leere Strassen in Colombo: Was früher Seltenheitswert hatte, ist dieser Tage normal. Bild: keystone

Die Schulen sind geschlossen. Lehrer und Eltern werden Opfer von Treibstoff-Rationierungen. Bereiche, welche nicht zur elementaren Grundversorgung beitragen, erhalten keinen Sprit mehr. Doch auch bei der Grundversorgung hapert es: Medikamente fehlen, einige Nahrungsmittel wie Tomaten kosten das Fünffache. Zum ersten Mal seit Bestehen des Landes muss Reis importiert werden. Wer Gas für den Kochherd will, steht Stunden an.

Kriege, Klima und die Corona-Pandemie: Die Zahl der weltweit an Hunger leidenden Menschen ist laut Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das geht aus dem jährlichen Bericht zur weltweiten Versorgungslage hervor, der am Mittwoch in New York vorgestellt wurde.