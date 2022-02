Deutschland droht ein Gas-Preisschock, sollte Russland einmarschieren

Deutsche Delegation zu Gesprächen über Nord Stream 2 in den USA

Deutsche Delegation zu Gesprächen über Nord Stream 2 in den USA

Im Fall einer weiteren Eskalation könnte den Angaben nach auch die Inflationsrate in Deutschland steigen . Bislang erwarte man für 2022 eine Rate von 4 Prozent, sagte Fuest. «Sollte ein Krieg ausbrechen, könnte sie noch höher ausfallen.»

«Das träfe private Haushalte und Industrie in Deutschland gleichermassen» , sagte er. Ein Lieferstopp sei unwahrscheinlich. Fuest verwies auf die gegenseitige Abhängigkeit: Westeuropa brauche russisches Öl und Gas, Russland sei auf das Geld angewiesen und wolle auch künftig noch Gas nach Europa verkaufen. Sonst würde die EU künftig zum Beispiel Flüssiggas aus Schiffen beziehen. Dafür Infrastruktur in Deutschland auszubauen, sei auf jeden Fall sinnvoll.

Röhren für die Nord Stream 2 in Sassnitz (Deutschland) am 4. Dezember 2020.

Röhren für die Nord Stream 2 in Sassnitz (Deutschland) am 4. Dezember 2020. Bild: keystone

Das deutsche Ifo-Institut hat vor steigenden Öl- und Gaspreisen im Fall eines Einmarschs Russlands in die Ukraine gewarnt. « Selbst wenn die Gaslieferungen nicht eingeschränkt würden, käme es zu einem Preisschock , jedenfalls vorübergehend», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Freitag laut einer Mitteilung des Instituts.

Achtjährige in Frankreich entführt und getötet – jetzt warten alle auf das Urteil

Trucker-Proteste in Kanada: Polizei nimmt zwei Anführer fest

Natallia Hersche ist frei! 17 Monate sass sie in Belarus im Gefängnis

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Gender-* in Schulen: Oberste Lehrerin goutiert Einmischung von Gleichstellerinnen nicht

Erste Frau in den USA von HIV geheilt – dank neuer Stammzellentherapie

Ukraine-Krise: EU erwartet viele Flüchtlinge +++ Biden will sich mit Verbündeten beraten

PICDUMP 404 – Harold not found

Einer der meistgesuchten Verbrecher Europas in Zürich verhaftet

Schweizer Professor wird für Aussage an US-Universität scharf kritisiert

«Shutdown» abgewendet: US-Senat stimmt knapp vor Ablauf der Frist für Übergangshaushalt

Der US-Senat hat einem Übergangshaushalt zugestimmt, damit der Regierung nicht schon ab dem Wochenende das Geld ausgeht. Eine überparteiliche Mehrheit der Senatoren stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) für die Gesetzesvorlage des Repräsentantenhauses, die die Finanzierung zunächst bis 11. März sichern soll. Präsident Joe Biden muss das Gesetz noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Das gilt in diesem Fall als Formsache.