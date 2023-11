Über 100 Milliarden Franken: Japan kündigt Konjunkturpaket gegen Inflation an

Japan hat ein grosses Konjunkturpaket angekündigt, um die Inflation in dem Land zu lindern – und die Regierung zu retten, deren Umfragewerte zuletzt ein Rekordtief erreicht hatten.

Das Paket habe einen Wert von mehr als 17 Billionen Yen (rund 102 Milliarden Franken), erklärte Ministerpräsident Fumio Kishida am Donnerstag. «Zum ersten Mal seit 30 Jahren stehen wir vor der grossen Chance, eine neue wirtschaftliche Stufe zu erreichen», sagte Kishida auf einer Sitzung.

Der Teufelskreis aus niedrigen Preisen, niedrigen Löhnen und geringem Wachstum könne durchbrochen werden, hiess es weiter. Auch solle das Einkommen der Menschen – etwa durch Steuersenkungen und Hilfen für einkommensschwache Haushalte – gestützt werden.

Seit Russland letztes Jahr in die Ukraine einmarschiert ist, leidet auch die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt an gestiegenen Energiekosten – was die Regierung massiv unter Druck gesetzt hat. (sda/afp)