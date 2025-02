Wegen Temu und Shein: US-Post nimmt keine Pakete aus China mehr an

«Die einzige Konstante in Trumps Handelskrieg ist der Mangel an Weitsicht. Das wäre leicht vermeidbar gewesen, wenn irgendjemand eine Ahnung hätte, was er tut. Es beweist einmal mehr, warum unsere Handelspolitik vom Kongress ausgehen muss.»

Aus dem demokratischen Lager kam Kritik am Vorgehen. Trump lasse jegliches Fingerspitzengefühl vermissen, es brauche eine nachhaltigere Lösung als einen schlichten Paket-Annahmestopp. Der Abgeordnetete Richard E. Neal (Massachusetts), der ranghöchste Demokrat im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, sagte der Washington Post:

Die Lieferungen von Temu und Shein via traditionelle US-Post machen indes zwar nur einen kleinen Teil der Gesamtlieferungen aus. Dennoch dürften zahlreiche US-Konsumenten von der Massnahme betroffen sein.

Der republikanische Abgeordnete Jason T. Smith aus Missouri, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses, sagte am Dienstag in einer Erklärung:

Die chinesischen Billighändler umgingen Einfuhrgebühren bisher teilweise, indem sie grössere Bestellungen in mehreren kleinen Paketen verschickten und damit unter der zahlpflichtigen Bedingungen blieben. Diesselbe Praxis nutzen die Händler auch bei Lieferungen in die Schweiz.

Hintergrund des Annahmestopps sind die Zölle, die Donald Trump gegen China angekündigt hat und die am Mittwochmorgen (Schweizer Zeit) inkraftgetreten sind. Wie die «Washington Post» berichtet, bezieht sich der Annahmestopp «ausdrücklich» auch auf kleinere Lieferungen. Die Ankündigung erfolgt nach einem Dekret von US-Präsident Donald Trump.

Lieferungen von chinesischen Onlinehändlern wie Temu oder Shein, aber auch von US-Firma Amazon, könnten damit nicht oder nur mit Verspätung bei den Bestellern in den USA ankommen.

Die USA machen mit ihren Massnahmen gegen China ernst. Mit dem Inkrafttreten von Trumps Strafzöllen nimmt der US-Postdienst keine Pakete aus China mehr an.

Laut Schätzungen stammen rund 30 Prozent der Pakete, die täglich in die USA geliefert werden, von den Onlinehändlern Temu und Shein.

