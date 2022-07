Kreditkarte? Debitkarte? Oder doch Cash? Wie soll ich in meinen Ferien was bezahlen?

Mit welcher Karte du im Ausland bezahlen solltest – und mit welcher besser nicht

Ab welchem Betrag soll ich im Ausland mit welcher Karte bezahlen? Wo kann ich am günstigsten Geld abheben? Und braucht es Bargeld noch? 15 wichtige Antworten für deine Ferien.

Jeder weiss es: Benutze ich im Ausland meine Kredit- oder Debitkarte, fallen Gebühren an. Allerdings jeweils sehr unterschiedlich hohe. Am Ende können die Gebühren gar von Karte zu Karte bei der gleichen Bank unterschiedlich hoch sein.

Das Bezahlen ist darum immer wieder ein Ärgernis, weil man noch «Extra-Kosten» aufgebrummt bekommt. Auch wenn am Ende jeder selbst abklären muss, wie hoch die Gebühren bei seinen Kredit-, Debit- oder Neobankenkarten sind, hier kommen einige Tipps, welche dir helfen, unnötige Kosten zu sparen. Wir haben bei Benjamin Manz, Geschäftsführer des Schweizer Online-Vergleichsdiensts moneyland.ch nachgefragt.

Die 7 wichtigsten Tipps:

Wenn du diese sieben Tipps befolgst, tust du schon einiges, um in deinen Ferien nicht unnötig Geld für Gebühren und Co. zu bezahlen:

Keine Bargeldbezüge mit Kreditkarten. Beziehe wenn möglich kein Bargeld, sondern bezahle mit einer günstigen Karte Im Ausland nicht an Automaten mit hohen Zusatzgebühren Bargeld beziehen. Immer in der Landeswährung zahlen, nicht umrechnen lassen in Schweizer Franken. Günstige Karten mitnehmen, diese im Voraus vergleichen. Idealerweise mindestens drei Karten mitnehmen, möglichst günstige: Eine Kreditkarte, eine Neobanken-Karte und eine klassische Debitkarte. Bezahle kleinere Beträge (bis 100 Franken) mit der Kreditkarte, grössere mit der Debitkarte

Soll ich Geld schon in der Schweiz wechseln?

Gerade bei exotischeren Währungen kommst du meistens deutlich günstiger, wenn du das Bargeld mit einer günstigen Karte und an einem günstigen Automaten im Ausland beziehst.

Bei Hauptwährungen wie dem Euro und US-Dollar ist der Unterschied, ob du das Geld im Ausland oder in der Schweiz beziehst, häufig weniger gross. Wichtig ist eine möglichst günstige Karte. In der Schweiz werden zumindest am Schalter die teureren Notenkurse verrechnet – dafür kommt mit Debitkarten im Ausland häufig 5 Franken pro Bezug dazu.

Mit einzelnen Debitkarten und Neobanken-Karten kann der Bezug im Ausland aber auch bei Hauptwährungen deutlich günstiger sein, als am Schalter bei der Schweizer Hausbank. Gar kein Bargeld beziehen und mit einer Karte mit möglichst tiefen Gebühren und günstigen Wechselkursen direkt bezahlen ist in der Regel die günstigste Variante.

Was bedeutet «günstige Automaten im Ausland»?

Manche Automaten verlangen zusätzliche Aufpreise, die happig sein können. Berüchtigt sind freistehende Automaten zum Beispiel an Flughäfen (wie Travelex etc.). Das kann dann zusätzlich zu allen anderen Gebühren nochmals gerne 10 Prozent an Gebühren verschlingen. Deshalb solltest du eine möglichst «seriöse» Bank für Bargeldbezüge wählen oder dich gerade bei exotischeren Ländern im Voraus in Foren informieren. Je nach Land kann es unterschiedliche Regeln geben, wie du am günstigsten zu deinem Bargeld kommst.

Und was ist eine «günstige Karte»?

Praktisch jede Karte hat unterschiedliche Gebühren. Das variiert auch innerhalb des gleichen Geldinstituts. Informiere dich genau, was bei deinen Karten für Gebühren und Kosten dazukommen.

Welche Karten-Arten soll ich grundsätzlich in die Ferien mitnehmen?

Je nach Land kann es mit der Akzeptanz Unterschiede geben. Idealerweise mit dabei sind:

Günstige Neobanken-Karte (für Einkäufe mit günstigen Wechselkursen). Neobanken gibt es viele, beispielsweise die Schweizer Anbieter Neon und Yapeal oder aus dem Ausland Revolut oder Wise, um nur die bekanntesten zu nennen.

(für Einkäufe mit günstigen Wechselkursen). Neobanken gibt es viele, beispielsweise die Schweizer Anbieter Neon und Yapeal oder aus dem Ausland Revolut oder Wise, um nur die bekanntesten zu nennen. Klassische Kreditkarte von Visa und/oder Mastercard, die möglichst günstige Fremdwährungsgebühren hat (wenn Neobanken-Karte nicht akzeptiert wird nötig)

von Visa und/oder Mastercard, die möglichst günstige Fremdwährungsgebühren hat (wenn Neobanken-Karte nicht akzeptiert wird nötig) Debitkarte der Hausbank (v.a. für Bargeldbezüge, diese sind mit Neobanken nicht immer günstiger, manche Schweizer Banken verlangen für bestimmte Bankpakete keine Bargeldbezugsgebühr im Ausland)

Was soll ich mit der Debitkarte bezahlen, was nicht?

Es gilt die Faustregel: Grössere Beträge mit Debitkarte, kleinere mit Kreditkarte oder Neobanken-Karte. Begründung: Typisch ist bei Debitkarten eine Bearbeitungsgebühr von einem absoluten Betrag pro Benutzung, z.B. CHF 1.50 (kann auch tiefer oder höher ausfallen). Bei Kreditkarten ist diese Gebühr meist ein Prozentsatz (ca. 1,5 bis 2,5 Prozent) des Preises.

Als grössere Beträge gelten als Faustregel Beträge ab 100 Franken. Hier gibt es aber auch grosse Variationen je nach Bank.

Noch günstiger als «klassische» Debitkarten sind meistens Debitkarten von Neobanken.

Was soll ich mit der Kreditkarte bezahlen, was nicht?

Eher kleinere Beträge, da ein Prozentbetrag als Gebühr berechnet wird (normalerweise zwischen 1,5 und 2,5 Prozent). Wenn man eine günstige Neobanken-Karte hat, ist diese aber meistens billiger als die Kreditkarte.

Wo aber die Kreditkarte sicher hilft: Käufe, die du über die Kreditkarte versichert haben möchtest (manche Kreditkarten haben verschiedene Versicherungen).

Was soll ich mit der Neobankkarte bezahlen, was nicht?

Mit einer günstigen Neobankenkarte prinzipiell alles, was man zahlen kann. Es kann aber sein, dass diese nicht akzeptiert wird, sondern nur Kreditkarten akzeptiert werden. Das kann bei der Autovermietung oder Hotelreservationen der Fall sein. Darum solltest du immer auch eine Kreditkarte mitnehmen.

Was sind überhaupt Neobankkarten, muss ich die vorher aufladen?

Ja. In der Regel musst du vorher einen Betrag auf das Neobanken-Konto überweisen. Das ist ein Unterschied zu Kreditkarten.

Als Neobanken werden neue Anbieter bezeichnet, die häufig eine nutzerfreundliche App, eine Debit- oder Prepaidkarte (manchmal auch eine Kreditkarte) sowie meistens tiefe Gebühren bieten. Manchmal werden diese auch als Smartphone-Banken bezeichnet. Eine Übersicht der Angebote, die in der Schweiz erhältlich sind, findest du hier.

Warum nehme ich dann nicht einfach eine Neobankenkarte mit?

Nicht immer werden Neobankenkarten (oder auch andere Debitkarten) akzeptiert. Deshalb ist es immer eine gute Idee, noch mindestens eine Kreditkarte mitzunehmen. Ausserdem sind bei einigen Neobanken die günstigen Bargeldbezüge beschränkt.

Geld abheben oder mit der Karte bezahlen?

Gar kein Bargeld beziehen und mit einer Karte mit möglichst tiefen Gebühren und günstigen Wechselkursen direkt bezahlen ist in der Regel die günstigste Variante.

Wie hoch sind die Gebühren beim Geldabheben?

Bei Kreditkarten ist das in der Regel ziemlich einheitlich, die Gebühren sind sehr hoch, darum empfiehlt es sich nicht, mit der Kreditkarte Bargeld abzuheben. Meistens gibt es Mindestkosten pro Bezug von 10 Franken, dazu kommen rund 4 Prozent des Betrags. Zusätzlich fallen Bearbeitungsgebühren (z.B. 1,5 bis 2,5 Prozent) an. Und Wechselkurskosten (z.B. nochmals 2 Prozent gegenüber dem Interbankenkurs).

Debitkarten sind da günstiger. Die Gebühren sind im Ausland normalerweise bei 5 Franken (bei wenigen Bankpaketen/Banken auch kostenlos). Dazu kommen Wechselkurskosten.

Als Beispiel: Ich beziehe Geld im Gegenwert von 200 Franken am Bancomaten (zum hypothetischen Interbanken-Kurs). Aufgrund des teureren Wechselkurses sind es aber 204 Franken. Dazu kommen Bearbeitungsgebühren von 2 Prozent (4.08 Franken), das sind dann 208.8 Franken. Dazu kommen Bargeldbezugsgebühren in der Höhe von 4 Prozent bei Mindestgebühren von 10 Franken - in diesem Beispiel werden also 10 Franken verrechnet. Das macht dann insgesamt 218.80 Franken (bei einzelnen Anbietern kann es bei der Berechnung kleinere Abweichungen geben).

Bei einer traditionellen Debitkarte kosten mich die 200 Franken zusätzlich 5 Franken Gebühr plus Wechselkurskosten, dann bin ich – falls ich denselben Wechselkurs habe wie bei der Kreditkarte im Beispiel – bei rund 209 Franken.

Je nach Bancomat können noch weitere Gebühren der Bancomat-Betreiber hinzukommen, unabhängig davon, welche Karte ich nutze.

Was sind denn überhaupt diese Wechselkurskosten?

Die Banken beziehungsweise Kreditkarten-Herausgeber rechnen mit unterschiedlichen Wechselkursen. Wechselkurskosten können als Aufpreis zu einem Interbankenkurs aufgefasst werden. Den Aufpreis zahlst du als Karteninhaber bei Einkäufen in einer Fremdwährung – umgekehrt verdient der Herausgeber daran.

Bei der letzten Wechselkurs-Erfassung (EUR/CHF) von Schweizer Kreditkarten und Prepaidkarten von Moneyland gab es je nach Herausgeber einen Aufpreis – also Wechselkurskosten– zwischen 0,36 und 3,5 Prozent. Die sogenannten Bearbeitungsgebühren für Fremdwährungen kommen dann noch obendrauf, diese sind meistens noch nicht im Wechselkurs enthalten.

Wie hoch sind die Gebühren beim Bezahlen mit einer Karte?

Käufe mit Kreditkarten: Meistens fallen eine Bearbeitungsgebühr und Wechselkurskosten an. Beide können je nach Herausgeber und Karte variieren. Typisch z.B. eine Bearbeitungsgebühr von 1,5 bis 2,5 Prozent plus Wechselkurskosten (z.B. 2 Prozent gegenüber Interbankenkurs).

Es gibt auch Schweizer Kreditkarten ohne oder mit tiefen Bearbeitungsgebühren. Hier kannst du Kreditkarten anhand von Stichtagen vergleichen.

Käufe mit Debitkarten: Auch hier gilt: Bearbeitungsgebühr plus Wechselkurskosten. Diese sind je nach Bank ziemlich unterschiedlich. Typisch ist im Gegensatz zu Kreditkarten bei den Bearbeitungsgebühren aber ein absoluter Betrag, z.B. 1.50 Franken pro Einkauf plus Wechselkurskosten. Manche verlangen aber auch einen Prozentbetrag, z.B. 0,5 bis 2 Prozent (manchmal zusätzlich zum absoluten Betrag pro Transaktion). Hier gibt's den interaktiven Vergleich der Bearbeitungsgebühren.

Soll ich in der Landeswährung bezahlen oder in Schweizer Franken?

In der Landeswährung. Dynamische Währungsumrechnung ist in der Regel deutlich teurer, darum im Ausland nie in Schweizer Franken zahlen. Das gilt auch für Bargeldbezüge.

Twint funktioniert ja nicht im Ausland. Was muss ich bei Apple Pay beachten?

Bei Apple gelten die Gebühren der hinterlegten Karte. Wenn eine Kreditkarte hinterlegt wird, gelten im Ausland die Gebühren der hinterlegten Kreditkarte. Analog mit Neobanken-Karten.