Flixbus startet Betrieb in Australien

Neu gibt es Flixbus auch in Australien

20.11.2025, 13:3120.11.2025, 13:31

Flixbus hat am Donnerstag den Betrieb in Australien aufgenommen und damit seine weltweite Expansion fortgesetzt. Wie das Mutterunternehmen Flix mitteilte, verbindet das Streckennetz zunächst die Metropolen Melbourne, Canberra und Sydney.

Ein Flixbus faehrt vor dem Bahnhof durch an der Hochstrasse in Basel, am Montag, 3. Juni 2019. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Bild: KEYSTONE

Für die kommenden Monate seien weitere Verbindungen vorgesehen. Damit sind Flixbusse laut den Unternehmensangaben nun in 45 Ländern auf fünf Kontinenten unterwegs.

«Flixbus ist bereits heute ein weltweiter Erfolg. Wir werden in den kommenden Jahren weiter daran arbeiten, das enorme Marktpotenzial in Lateinamerika, Australien und Indien zu nutzen», erklärte Flix-Chef André Schwämmlein in München. «Auch für 2026 haben wir ambitionierte, globale Wachstumspläne», kündigte er an.

ARCHIV - Andre Schw�mmlein, Gr�nder und Gesch�ftsf�hrer von Flixbus, steht am 10.04.2017 bei einem Pressetermin des Fernbusunternehmens Flixbus in Berlin vor einem Bus. Der deutsche Fernbus-Marktf�hre ...
Andre Schwämmlein, Gründer und Geschäftsführer von Flixbus.Bild: DPA

Flix will Reiseverhalten ändern

Als Ziel für Australien gab Schwämmlein an, eine attraktive Reisealternative zum Flugzeug zu bieten und das Reiseverhalten der Menschen nachhaltig zu verändern. «Unser Anspruch muss es immer sein, mit günstiger und nachhaltiger Mobilität eine echte Alternative zu Inlandsflügen und dem privaten Pkw anzubieten», erklärte er. «Das haben wir in vielen anderen Ländern schon geschafft und streben das auch in Down Under an.»

Expansionspläne hat Flix derzeit neben Australien vor allem in Lateinamerika. Noch in diesem Winter werde Flixbus den Betrieb in Peru aufnehmen, kündigte das Unternehmen an. In Mexiko war dieser Schritt bereits im Mai 2025 erfolgt, seither sei das Angebot massiv ausgebaut worden. Flix setzt dabei jeweils auf eine Zusammenarbeit mit lokalen Busunternehmen.

23.03.2018, Hamburg: Der neue Fernzugs FlixTrain steht vor seiner Premierenfahrt auf dem Bahnhof Altona. Der Flixtrain ist p�nktlich zu seiner ersten Reise von Hamburg nach K�ln gestartet. Reisende zw ...
Flix bietet auch Fernzügen an, sogenannte Flixtrains.Bild: DPA

Zu Flix gehören die Marken Flixbus, Flixtrain, Kamil Koç in der Türkei sowie Greyhound in Nordamerika. In vielen europäischen Ländern in Nordamerika und der Türkei hat das Unternehmen eine marktführende Position. Für mehr Nachhaltigkeit strebt Flix nach eigenen Angaben bei den Emissionen einen Netto-Null-Betrieb in Europa bis 2040 und weltweit bis 2050 an. (sda/awp/afp)

Zürcher Obergericht senkt Strafe für Flixbus-Unfallfahrer
