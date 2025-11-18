wechselnd bewölkt-2°
Störung bei Cloudflare behoben: ChatGPT und X funktionieren wieder

Störung bei Cloudflare behoben: Dienste wie ChatGPT und X funktionieren wieder

18.11.2025, 13:0519.11.2025, 08:09

Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hatte etliche Webseiten und Online-Apps ab Dienstagmittag unerreichbar gemacht.

Betroffen waren unter anderem Social-Media-Plattformen wie X und Truth Social. Mittlerweile konnte das Problem behoben werden, wie Cloudflare mitteilt.

Auf der Statusseite schreibt Cloudflare, die Störung sei behoben.
Auf der Statusseite schreibt Cloudflare, die Störung sei behoben.

Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, konnte lange keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website nicht erreichen konnten.

Globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen.

Der US-Dienst ist besonders für seine DDoS-Abwehr bekannt. Das heisst: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum grosse Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.

(ome/sda)

Die beliebtesten Kommentare
El Vals del Obrero
18.11.2025 14:04
Ein Hosting-Anbieter ist Cloudflare nicht wirklich. Auch wenn das offenbar fast alle Medienseiten das so von einander abschreiben.

Aber wie sagte schon Flip in "Fast einer Familie": "Keine Details!"
insert_brain_here
18.11.2025 13:15
Relevanter XKCD zu dem Thema
