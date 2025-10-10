recht sonnig16°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Flughafen München: 600000 Zigaretten festgestellt

Zigaretten und andere Tabakprodukte sollen nach Ansicht der kleinen Kammer nicht mehr so aktiv beworben werden können - zum Schutz der Jugendlichen. (Themenbild)
So viele Glimmstängel! Und noch viel, viel mehr stellten die Zollbeamten bei einem asiatischen Paar sicher.Bild: KEYSTONE

Ehepaar an deutschem Flughafen mit 600'000 Zigaretten erwischt

Am Münchner Flughafen entdeckt der Zoll 600'000 Zigaretten bei einem Ehepaar aus Asien. Der Steuerschaden wäre enorm gewesen.
10.10.2025, 16:44
Ein Artikel von
t-online

Am vergangenen Samstag ist ein Ehepaar am Münchner Flughafen ins Visier der Zollbeamten geraten. Die beiden Passagiere waren aus Asien eingereist und passierten den Ausgang für anmeldefreie Waren. Doch die zahlreichen Kisten auf ihren Gepäckwagen erregten die Aufmerksamkeit der Zöllner.

Bei einer genaueren Kontrolle und dem Röntgen der Kisten entdeckten die Beamten 600'000 Zigaretten. Ein Sprecher des Zolls erklärte, dass eine solche Menge bisher am Münchner Flughafen noch nie gefunden worden sei.

Gegen das Ehepaar werde wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Es kam in Untersuchungshaft.

Verwendete Quellen:

  • Mit Informationen der Nachrichtenagentur dpa

Mehr zum Flughafen München:

Drohnen am Flughafen München: Brisanter Bericht aus Sicherheitskreisen

Unglaubliche Bilder aus Schweden – Krähen sammeln Zigarettenstummeln ein

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
3
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
4
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
5
«Im Internet spüre ich nicht nur Unverständnis, ich spüre Hass»
Meistgeteilt
1
Tausende strömen zurück nach Gaza-Stadt +++ Feuerpause seit 11 Uhr in Kraft
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
5
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
Waffenstillstand in Gaza: Historisch, aber nicht genug
Drei konkrete Gründe, warum die Einigung jetzt möglich wurde – und welche Probleme ungeklärt bleiben.
Der 7. Oktober 2023 und der 9. Oktober 2025 markieren Anfang und Ende der grössten Umwälzung im Nahen Osten seit Jahrzehnten. Die zwei Jahre des Gaza-Krieges haben Israelis und Palästinenser ins Leid gestürzt und Machtstrukturen in der Region verändert, aber eines haben sie nicht hervorgebracht: einen klaren Sieger. Die Hamas hat den Krieg verloren, aber Israel hat ihn nicht gewonnen. Die islamistische Terrororganisation ist nicht vollständig zerstört – Israels Premier Netanyahu hat damit sein oberstes Kriegsziel verfehlt.
Zur Story