Ehepaar an deutschem Flughafen mit 600'000 Zigaretten erwischt

Am Münchner Flughafen entdeckt der Zoll 600'000 Zigaretten bei einem Ehepaar aus Asien. Der Steuerschaden wäre enorm gewesen.

Am vergangenen Samstag ist ein Ehepaar am Münchner Flughafen ins Visier der Zollbeamten geraten. Die beiden Passagiere waren aus Asien eingereist und passierten den Ausgang für anmeldefreie Waren. Doch die zahlreichen Kisten auf ihren Gepäckwagen erregten die Aufmerksamkeit der Zöllner.

Bei einer genaueren Kontrolle und dem Röntgen der Kisten entdeckten die Beamten 600'000 Zigaretten. Ein Sprecher des Zolls erklärte, dass eine solche Menge bisher am Münchner Flughafen noch nie gefunden worden sei.

Gegen das Ehepaar werde wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Es kam in Untersuchungshaft.

