Mehrere Tote bei Explosion in Sprengstoff-Fabrik in den USA

US-Medien berichten, dass es im US-Bundesstaat Tennessee eine Fabrik explodiert sei. Es soll mehrere Tote und etliche Verletzte geben.

Gemäss Informationen der CNN handelt es sich um die Sprengstoff-Fabrik Accurate Energetic Systems. Die Explosion ereignete sich am Freitagmorgen Ortszeit in Hickman County. Ursache und Ausmass der Explosion sind noch nicht bekannt. Noch werden Personen vermisst

«Wir bestätigen, dass es Tote gibt,» zitiert CNN den Sheriff des Bezirks. Die Fabrik befindet sich etwa eine Stunde südwestlich von Nashville, der Hauptstadt des Bundesstaats Tennessee.

Rettungskräfte seien zwar zahlreich vor Ort, hielten sich aber im Moment noch zurück -- aus Sorge vor weiteren Explosionen.

«Ich dachte, das Haus sei mit mir eingestürzt», sagt ein Anwohner, der die Explosion aus unmittelbarer Nähe erlebte.

Gemäss eigener Website fertigt Accurate Energetic Systems verschiedene hochexplosive und hochspezialisierte Sprengstoffkomponenten. Damit werde unter anderem das US-Verteidigungsministerium beliefert.

