recht sonnig17°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Parmelin in Washington – um neues Angebot im Zollstreit zu unterbreiten

Parmelin in Washington – um neues Angebot im Zollstreit zu unterbreiten

Bundesrat Guy Parmelin ist nach Washington gereist. Er will den USA ein neues Angebot der Landesregierung im Zollstreit machen. Noch am Freitag sollen Gespräche auf Ministerebene stattfinden. Ein Treffen des Schweizer Wirtschaftsministers mit US-Handelsminister Howard Lutnick hat dieser in den Medien bestätigt.
05.09.2025, 18:5205.09.2025, 18:52
Mehr «International»
CAPTION ADDITION: ADDS FEDERAL COUNCILLOR PARMELIN - Swiss President Karin Keller-Sutter, left, and Swiss Federal Councillor Guy Parmelin, second left, are greeted as she arrives at the State Departme ...
Bundesrat Guy Parmelin bei seinem letzten Besuch in Washington. Damals noch zusammen mit Bundespräsidentin Karin Keller Sutter.Bild: keystone

«Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet», antwortete zuvor Bundesratskollege Ignazio Cassis auf die Frage eines Journalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei einem Anlass in Graubünden. Parmelin führe in den USA Gespräche über dieses Angebot. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.

Zum genauen Programm von Parmelins Reise äusserte sich Cassis nicht. Das Wirtschaftsdepartement hatte zuvor mitgeteilt, Parmelin sei in der Nacht auf Freitag in die USA gereist und führe dort Gespräche auf Ministerebene. Weitere Einzelheiten nannte es nicht.

Wegen der USA-Reise hatte Parmelin einen ursprünglich für Freitag geplanten Auftritt am «Tag der Wirtschaft» des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse in letzter Minute abgesagt.

epa12324327 United States Secretary of Commerce Howard Lutnick looks on as US President Donald J Trump chairs a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 26 August ...
US-Handelsminister Howard Lutnick macht der Schweiz keine Hoffnungen.Bild: keystone

Allerdings dämpfte US-Handelsminister Howard Lutnick im Vorfeld jeglichen Schweizer Optimismus. «Lassen Sie uns hören, was sie zu sagen haben», hiess es von Lutnick über die Schweizer Delegation. «Aber wissen Sie: Ich bin nicht optimistisch», sagte er laut «Bloomberg» im Fernsehsender der US-Wirtschafts-Nachrichtenagentur.

Kalte Dusche in Washington

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang August 39 Prozent Import-Zoll auf zahlreiche Schweizer Produkte verhängt. Wenige Tage später reiste Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter mit Parmelin nach Washington in der Hoffnung, direkt mit Trump sprechen zu können. Stattdessen wurden die beiden von Aussenminister Marco Rubio empfangen – allerdings ohne etwas zu erreichen.

Zuvor, am 31. Juli, hatte Keller-Sutter mit Trump telefoniert. Dieser habe die Schweiz für ein Handelsdefizit von 40 Milliarden verantwortlich gemacht. Das habe sie nicht akzeptiert. «Ich habe hier die Interessen der Schweiz vertreten», sagte Keller-Sutter.

Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben

Am Telefon habe Trump ihr sehr schnell gesagt, dass das Handelsdefizit mit der Schweiz einen Zoll in Höhe von mindestens 30 Prozent rechtfertigen würde.

Respektlos gegenüber Keller-Sutter

Später äusserte sich der US-Präsident wenig schmeichelhaft über die «Regierungschefin oder Ministerpräsidentin», an deren Namen er sich nach dem Telefongespräch nicht mehr erinnere. Sie habe geredet und geredet und einfach nicht zuhören wollen, beschrieb er Keller-Sutter.

Dabei hatte sich der Bundesrat offenbar schon vorher in falscher Sicherheit gewiegt. Er sei noch im Juli davon ausgegangen, dass die ausgehandelte Absichtserklärung zwischen der Schweiz und den USA gelten werde, sagte Parmelin nach seiner Washington-Reise mit Keller-Sutter im Parlament in Bern. In dieser sei ein Zollsatz von 10 Prozent vorgesehen gewesen. Erst gegen Ende Juli seien Zweifel aufgekommen.

Sowohl Wirtschaftsminister Parmelin selbst als auch zahlreiche Experten erwarten negative Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft. Der US-Zolltarif auf Schweizer Güter ist mit 39 Prozent einer der höchsten im internationalen Vergleich. Die EU kommt mit 15 Prozent vergleichsweise glimpflich davon. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Song zum Zoll-Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Grace Geyoro wird die teuerste Fussballerin +++ GC holt Ex-St.Galler Diaby
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
4
ZSC verlängert mit Hrubec und Lehtonen +++ Frédérik Gauthier kehrt zu Ajoie zurück
5
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
Meistgeteilt
1
Verletzte nach Angriff im Westjordanland + Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
5
Trotz Kritik bleibt die F1 bis 2035 in Monaco +++ Günther Steiner wechselt in die MotoGP
Koalition der Willigen: Macron plant den Frieden, aber Putin spielt ohnehin nicht mit
26 Länder wollen einen Friedensschluss in der Ukraine mit eigenen Truppen und Militärmitteln sichern. Sie fordern Russland zu Friedensgesprächen auf – sonst setzt es neue Sanktionen ab.
Die «Koalition der Willigen» an der Seite der Ukraine nimmt Form an. 35 Staats- und Regierungschefs aus Europa, Kanada, Australien und Japan haben am Donnerstag in Paris teils per Video an einer weiteren Konferenz teilgenommen, um eine Friedenslösung im russischen Aggressionskrieg voranzutreiben.
Zur Story