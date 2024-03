Tinder lässt die Hosen runter: Mehr Transparenz bei Preisgestaltung

So seien etwa Nutzer, die kein Interesse an Premium-Abos zum Standardpreis gezeigt hätten, automatisiert von der App erkannt worden, um personalisierte Rabatte angeboten zu bekommen. Darüber seien sie jedoch nicht informiert worden, hiess es. Ausserdem habe die App, ebenfalls ohne die Nutzer zu informieren, bis April 2022 niedrigere Preise für seine Premium-Dienste basierend auf dem Alter der Nutzer angeboten.

Nach Druck von Verbraucherschützern will die Dating-App Tinder Nutzer künftig besser über die Gründe für individuelle Angebote informieren. Damit stellt die beliebte App eine aus Sicht der EU-Kommission unlautere Praxis ein, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte.

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Druck auf Israel im Gaza-Krieg wächst – das Nachtupdate ohne Bilder

Sowohl Südafrika als auch Grossbritannien setzen Israel bezüglich Hilfeleistungen unter Druck – hier ist das Nachtupdate

Israel gerät im Gaza-Krieg wegen der katastrophalen humanitären Lage international zunehmend unter Druck. Südafrika forderte den Internationalen Gerichtshof in Den Haag per Eil-Antrag auf, Israel anzuweisen, Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet zu lassen. Begründet wird dies mit einer «weitverbreiteten Hungersnot», wie aus einer Mitteilung des Gerichts in Den Haag vom Mittwoch hervorgeht.