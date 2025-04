«Wollen Verhandlungen eine Chance geben»: EU pausiert Gegenzölle auf US-Produkte

Die EU will die geplanten Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft setzen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Reaktion auf die jüngste Entscheidung von US-Präsident Donald Trump an, bestimmte Zölle auszusetzen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, am 10. April 2025 in Brüssel. Bild: keystone

Asiatische Börsen rutschen wegen Trumps Zöllen ab

Nicht nur in den USA sinken die Börsenwerte wegen des Inkrafttretens der US-Zölle. Auch in Asien rutschen die Kurse erneut ab.

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch die Talfahrt der Wall Street fortgesetzt. Rezessionsängste belasteten die Stimmung der Anleger, da US-Präsident Donald Trump die Einführung von Zöllen in Höhe von 104 Prozent auf chinesische Importe vorantrieb, die um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft getreten sind. Die japanische Börse hat am Mittwoch schwächer tendiert.