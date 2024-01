Millionenstrafe gegen Amazon in Frankreich – Angestellte zu aufdringlich überwacht

Frankreichs nationale Datenschutzbehörde (CNIL) hat gegen Amazon wegen einer übermässig aufdringlichen Überwachung der Mitarbeiter eine Strafe von 32 Millionen Euro verhängt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hielt sie die Einführung eines Systems für rechtswidrig, das die Unterbrechungen der Tätigkeit penibel misst und das dazu führt, dass der Arbeitnehmer potenziell jede Pause oder Unterbrechung rechtfertigen muss.

Amazon muss in Frankreich 32 Millionen Euro Strafe bezahlen (Blick in ein Verteilzenter in Saint Etienne du Rouvray, Archivaufnahme). Bild: www.imago-images.de