Warum AfD-Anhänger plötzlich diesen Nike-Air-Force-1-Schuh kaufen

Mehr «International»

Ein skurriler Trend geht unter Anhängerinnen und Anhängern der rechtspopulistischen AfD um. Auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) kursieren Bilder von Nike-Schuhen in Blau-Rot – den Farben des Parteilogos der AfD.

Nike hat aber nicht etwa eine Werbekampagne für die in Teilen rechtsextreme Partei gestartet, personalisierbare Designs ermöglichen den AfD-Schuh.

Userinnen und User posten nun Bilder ihrer selbst-designten Nike-Air-Force-1-Schuhe und lassen sich das etwas kosten: 150 Euro bezahlen sie für ein Paar.

Warum sich der personalisierbare Nike-Air-Force-1-Schuh als «AfD-Fan-Schuh» besonders gut eignet: Er erlaubt, die Farben selbst zu wählen und hinten am Schuh drei selbstgewählte Buchstaben zu platzieren, was AfD-Fans erfreut nutzten, wie Screenshots der Bestellungen zeigen.

Das Ganze sieht dann etwa so aus: Bild: screenshot X

Auf Parallelen zwischen dem Nike-Logo, dem sogenannten «Swoosh», und jenem der AfD hatte unter anderem bereits das Satiremagazin Postillon aufmerksam gemacht. Jetzt scheinen auch AfD-Fans die Ähnlichkeiten für sich entdeckt zu haben.

Neben Userinnen und Usern auf X, die stolz ihren AfD-Schuh zeigen, merken andere in den Kommentaren zu den Schuh-Posts an, dass sich Nike offiziell für Diversität einsetze, was AfD-Anhängerinnen und -Anhängern wohl nicht gefallen dürfte. Damit würden sie schliesslich indirekt Diversity-Programme von Nike unterstützen.

Nach Wahlerfolg in Brandenburg: Die AfD feiert (und empört) mit diesem «Abschiebesong» Video: watson/lucas zollinger

Es ist nicht das erste Mal, dass Sneakers für politische Zwecke entfremdet werden. Die Schuhmarke New Balance war beispielsweise dafür bekannt, wegen des grossen aufgedruckten «N» Beliebtheit unter Neonazis zu geniessen. Das Unternehmen distanzierte sich später von politischen Inhalten, die mit dem Schuh in Verbindung gebracht wurden.

Nike hat sich bisher nicht öffentlich zum «AfD-Schuh» geäussert, eine Antwort auf die Anfrage von watson steht noch aus.

Findet ihr, Nike muss wegen des AfD-Schuhs handeln? Ja, Nike trägt die Verantwortung für ihre Produkte. Nein, wie Leute ihre Schuhe tragen wollen, ist nicht Nikes Problem. Bin mir nicht sicher. Abstimmen

(hah)