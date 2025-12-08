wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Wissen

Blaue Hunde von Tschernobyl: Neue Theorie zur Farbe aufgetaucht

Blaue Hunde von Tschernobyl werfen nun doch weiter Rätsel auf – das ist die neue Theorie

08.12.2025, 13:59

In den vergangenen Wochen sorgten Berichte über blaue Hunde in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das havarierte sowjetische Atomkraftwerk Tschernobyl im Internet für Aufsehen. Schnell kamen Spekulationen auf, dass es sich dabei um eine Folge der Strahlung handeln könnte.

blue dogs chernobyl
Aufnahmen von blauen Hunden in Tschernobyl sorgten im Netz für Spekulationen.Bild: screenshot instagram

Schon Anfang November wurde diese Theorie von Experten aus der Gegend verneint. «Das ist Unsinn», sagte der Generaldirektor des mit der Beobachtung der Zone befassten Staatsunternehmens Ecocentre, Serhij Kirjejew, Journalisten in Tschernobyl. Seine Erklärung: Die Hunde würden sterilisiert und mit blauer Farbe gekennzeichnet, um sie wiederzuerkennen. Die Farbe sei harmlos – dies alles helfe, um die Ausbreitung der Hunde einzudämmen.

Damit schien das Thema abgeschlossen – doch nun wird plötzlich auch diese Theorie angezweifelt. «Das könnte von der Wahrheit nicht weiter weg sein», so Dr. Timothy A. Mousseau von der Organisation Dogs of Chernobyl. Er erklärt in einem Post auf Facebook:

«Tatsächlich stammte die blaue Farbe wahrscheinlich aus einer umgestürzten Toilettenkabine, in der die Hunde herumgewälzt hatten, wie Hunde das nun einmal gerne tun. Die blaue Färbung war lediglich ein Zeichen für das unhygienische Verhalten der Hunde! Wie jeder Hundebesitzer weiss, fressen die meisten Hunde so gut wie alles, einschliesslich Kot!»

Bei den Hunden von Tschernobyl handelt es sich um Tiere, deren Vorfahren nach der Katastrophe 1986 zurückgelassen wurden. Diese vermehrten sich in der Folge, bis heute gibt es eine Population von Strassenhunden.

Die Strahlenkatastrophe von Tschernobyl gilt als die schwerste in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Im April 1986 explodierte ein Reaktor in dem damals sowjetischen Kernkraftwerk, und es mussten in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern alle Ortschaften geräumt werden. Zehntausende Menschen wurden umgesiedelt, tausende erlitten Strahlenschäden. (dab, mit Material von Keystone-SDA)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Bomben auf Schweizer Bauernhäuser – das war der Grund
Am 30. April 1937 begann die Stauung des Sihlsees. Wenige Tage später bombardierte die Schweizer Fliegertruppe zu Übungszwecken zwei Bauernhäuser im Staugebiet. Das Interesse der Medien war riesig. Auch Hunderte Menschen, die wegen des neuen Sees ihr Heim verloren hatten, verfolgten das Spektakel.
Mit rund elf Quadratkilometern ist der Sihlsee bei Einsiedeln der flächenmässig grösste Stausee der Schweiz. Entsprechend viel Land wurde bei der Stauung 1937 überflutet: 45 Prozent des Bodens dienten zwar lediglich als Torf- und Streueland, immerhin 41 Prozent aber waren Wies- und Weideland. Dem See mussten zahlreiche Gebäude weichen: 93 Wohnhäuser, 124 Scheunen mit Stallungen, 13 Feldscheunen, 179 Torfhütten und 14 weitere Gebäude wie Sägereien, Kapellen oder gedeckte Brücken. Nur für rund einen Drittel der betroffenen Familien konnte am Rand des Sees mit neuen Siedlungen Ersatz geschaffen werden.
Zur Story