Thomas Gottschalk will doch noch nicht ganz verschwinden

«I'll be back»: Gottschalk will doch nicht ganz abtauchen

Nach seinem Rückzug aus dem Fernsehen hat sich der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk mit einer Nachricht an sein Publikum gewandt – und deutet an, dass er nicht völlig abtauchen wird.
08.12.2025, 03:4708.12.2025, 10:02

Allerdings werde er sich in den nächsten sechs Monaten ausschliesslich um seine Genesung kümmern. «Ich weiss, dass ihr das versteht und richtig findet.»

epa12387941 German TV entertainer Thomas Gottschalk (R) and his wife Karina Mross attend the Bild100 reception in Berlin, Germany, 18 September 2025. Leading decision makers in politics, economy, spor ...
Thomas Gottschalk mit seiner Frau Karina Mross.Bild: keystone

Weiter schrieb der 75-Jährige am Sonntagabend auf Instagram: «Fast zweieinhalb Millionen Menschen haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht, und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen.» Er bedankte sich für 16,5 Millionen Aufrufe seiner jüngsten Beiträge dort. «Danke für Euer Interesse!»

Nach so viel Zuspruch versprach er: «Ich mach den Laden hier aber nicht ganz dicht.» Das Publikum möge ihm so treu bleiben wie in den vergangenen vierzig Jahren. «Und vergesst nicht, dass ich so plane, wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!» In einem kleinen Videoclip waren Szenen seines gestrigen TV-Abschieds zu sehen sowie ein kleiner Blick hinter die Kulissen.

Am Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Rente verabschiedet und angekündigt, sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Im Schnitt verfolgten 2,42 Millionen Menschen (14,0 Prozent) die Sendung. Vergangenen Sonntag hatte der 75-Jährige seine Krebserkrankung bekannt gemacht. (sda/dpa)

avatar
Volcom
08.12.2025 05:33registriert Oktober 2024
Naja..irgendwann ist doch einfach mal genug? Er (wie auch andere grosse Berühmtheiten/ Rockstars...) haben grosses geleistet, uns unterhalten und erfreut und bereichert..aber auf mich wirkt es ab einem gewissen Punkt irgendwie krampfhaft erzwungen noch im Rampenlicht stehen zu müssen..
423
Melden
Zum Kommentar
avatar
Rikki-Tiki-Tavi
08.12.2025 06:00registriert April 2020
Ach Thomas, lass gut sein. Begleiter während Jahrzehnten, erst als witziger, aufgestellter Radiomoderator, dann im TV mit unvergesslichen Momenten. Der Humor, der Auftritt ist nun langsam aber sicher aus der Zeit gefallen, was auch normal ist. Alles Gute, und danke für die Zeit. Das mit dem Terminator kannst gut sein lassen.
334
Melden
Zum Kommentar
