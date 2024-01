In Deutschland hat sich die Zahl der UFO-Sichtungen verdoppelt – das steckt dahinter

Mehr als 800 Sichtungen: Die Ufo-Meldestelle in Süddeutschland berichtet über eine Verdoppelung der Anrufe im vergangenen Jahr. Was hat es damit auf sich?

Steve Haak / t-online

Fliegende Untertassen oder doch nur bekannte Objekte am Nachthimmel? Das Centrale Erforschungsnetz aussergewöhnlicher Himmelsphänomene (Cenap) im deutschen Odenwald berichtet über eine Verdoppelung von Ufo-Meldungen im vergangenen Jahr gegenüber den Vorjahren.

807 angebliche Ufo-Sichtungen seien 2023 gemeldet worden. Im Schnitt seien es 300 bis 400 Anrufe pro Jahr.

Raumschiffe von Ausserirdischen seien aber auch im vergangenen Jahr nicht dabei gewesen, sagt Cenap-Leiter Hansjürgen Köhler. Stattdessen stellten sich die angeblichen Untertassen wie in den Jahren zuvor als bekannte Objekte am Himmel heraus.

Laut Köhler sorgten helle Planeten wie Venus mit 164 Meldungen und Jupiter mit 83 Meldungen für Rätselraten bei Beobachtern.

Köhler rät, kostenlose Astronomie-Apps auf dem Smartphone zu installieren. Die Anwendungen zeigten dem Nutzer an, ob es sich bei dem vermeintlichen Ufo nicht doch um einen Planeten oder hellen Stern handle.

Die Planeten und Sterne verdrängen laut Cenap die seit Ende 2019 auftauchenden Starlink-Satelliten mit 176 Meldungen auf Platz 2 der meisten Sichtungen.