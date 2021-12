«Mein Schaaatzzzzz!» Grösster je in Alaska gefundener Goldklumpen versteigert

Ein fast zehn Kilogramm schwerer Goldklumpen ist in den USA teuer versteigert worden. Der sogenannte «Alaska Centennial Gold Nugget» brachte bei der Auktion am Mittwoch 750'000 Dollar (rund 690'000 Franken) ein, wie das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas auf Twitter mitteilte.

Nach deren Angaben ist das kindskopfgrosse Stück der bislang grösste in Alaska gefundene Goldklumpen. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Der Goldklumpen war 1998 in einem Bach nahe der Ortschaft Ruby von dem Bergmann Barry Clay entdeckt worden.

Der Alaska Centennial Gold Nugget wurde 1998 zufällig entdeckt, als ein Mann bei Grabungsarbeiten mit einem Bulldozer Erdreich zur Seite schob. screenshot: youtube

21 Karat

Hundert Jahre zuvor hatte der Goldrausch in der Klondike-Region begonnen. Ein privater Sammler erwarb damals von Clay das Fundstück, seine Erben gaben den Goldklumpen nun zur Auktion frei, wie Heritage vorab mitteilte.

Das Gold auf der Aussenfläche des Gesteins wurde seiner Entdeckung auf eine durchschnittliche Reinheit von 87,59 Prozent getestet, was einer Bewertung von 21 Karat entspricht, wobei 24 Karat reines Gold ist.

Der Fund wird als das zweitgrösste jemals in der westlichen Hemisphäre gefundene Nugget bezeichnet – hinter dem berühmten «Boot of Cortez» (12 kg) aus Mexiko.

Quellen

(dsc/sda/dpa)