Bekannt ist, dass sich Jack Daniels Zeh im Laufe der Zeit immer mehr entzündete. Irgendwann musste der Zeh sogar amputiert werden. Doch der Rest der Infektion breitete sich weiter aus. Am 10. Oktober 1911 starb Jack Daniel schliesslich an einer Blutvergiftung. Sein Neffe und sein Cousin führten das Unternehmen weiter. Eine Frau oder Kinder hatte Jack Daniel nicht.

Es ist überliefert, dass Jack Daniel häufiger die Kombination für seinen Safe vergass. So soll es sich auch eines Morgens im Jahr 1911 zugetragen haben. Der 65-jährige Daniel soll erneut die Kombination vergessen und vor lauter Wut gegen den Safe getreten haben.

Die Werbung erfüllte ihren Zweck. Das Unternehmen wurde immer erfolgreicher. 1880 stieg auch Daniels Neffe Lem Motlow in die Brennerei ein. Doch während sich der Safe von Jack Daniel immer mehr füllte, sollte ihm eben dieser irgendwann zum Verhängnis werden.

Nach der Gründung seines Unternehmens begann er auch, sich selbst zu vermarkten. Fortan kleidete sich Daniel wie ein Plantagenbesitzer aus den Südstaaten: mit Gehrock, Weste und Strohhut. Schon damals war dieser Look aus der Mode gefallen. Genau das schien allerdings gut anzukommen.

Jasper Newton «Jack» Daniel aus Lynchburg, Tennessee war für seinen Unternehmergeist im ganzen Ort bekannt. Bereits im Alter von 14 Jahren hat er angeblich seine erste Brennblase gekauft. Den ersten selbst gebrannten Whiskey soll er in der Nachbarschaft verkauft haben.

Nach einem Wutausbruch soll Jack Daniel gegen seinen Safe getreten haben. Er soll die Kontrolle verloren haben, nachdem er die Kombination des Safes vergessen hatte. An den Folgen dieser Übersprungshandlung soll er später gestorben sein. Das ist die kuriose Geschichte hinter seinem Tod.

Jack-Daniel's-Whiskey no. 7

Jack-Daniel's-Whiskey no. 7 Bild: stuffpoint.com

«Wir haben keine andere Möglichkeit, als hineinzugehen», gab Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während eines Telefonats mit US-Präsident Joe Biden laut «NBC» zu. Gemeint ist damit eine Bodenoffensive in den von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Gaza-Streifen. Wie diese Offensive aussehen wird, wissen nur die israelischen Generäle. Anhaltspunkte geben die beiden bisherigen Bodenoperationen der israelischen Streitkräfte in den Jahren 2008 und 2014: Operation Gegossenes Blei und Operation Fels in der Brandung.