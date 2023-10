Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

TikTok-Cocktail? Endlich! Endlich was Vernünftiges!

Ob ein Generation-Z-Cocktail bei unserem redaktionseigenen Grumpy Old Man ankommt? Eine neue TikTok-Challenge steht an.

TikTok-Cocktails? Tiki-Cocktails kenne ich … aber von TikTok kenne ich vor allem zweifelhafte Food-Rezepte, die sich öfters als nicht als regelrechte Katastrophen entpuppen. Und … ja, jetzt, wo ich's mir so überlege, gab es auch Drink-Trends, die auf TikTok zurückgehen. Espresso mit Orangensaft etwa. Da war doch mal was:

Das war damals; nun ist heute. Und unkommentiert flattert bei mir eine Message von Emily rein:

«The signature drink at my Barbie mansion» … okay und weshalb, liebe Emily, sollte mir ein solch pinkes Süssgetränk schmecken? Du weisst doch, ich stehe auf Cocktail-Klassiker – Dry Martini, Old Fashioned und Co. –, nicht auf zitrussigen Süssfirlefanz.

Aber hey – es ist ein Job. Jemand muss es machen. Heute gibt's einen Gin'n'Jam Cocktail! Der geht wie folgt:

6 ml Gin

Saft einer halben Zitrone

1 EL Erdbeer- oder Himbeerkonfitüre

1 Rädchen getrocknete Orange oder 1 Stückchen Zitronenzeste, zum Garnieren Gin, Zitronensaft und Konfitüre in einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit etwas Zitronen- oder Orangenzeste kombinieren.

Und so war's:

Und? UND?

Hey, es ist …



… verdammt fein, imfall.

Nun, ich habe, anders als die TikTok-Dame, Erdbeer-Konfi verwendet statt Himbeer-, doch ich bezweifle, dass mein Urteil anders ausgefallen wäre. In der Tat: Die reichliche Zugabe von frischem Zitronensaft gleicht die Süsse der Konfitüre bestens aus. Und die Zubereitung ist ja einfachst! Ich glaube, ich habe einen neuen Pre-Dinner-Cocktail gefunden!

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,6

Gäbe also eine 3-4 im Zeugnis. Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.