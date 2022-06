So voll ist unsere Welt grad noch nicht. Bild: shutterstock

Die Welt in Karten

So viele Menschen lebten bisher auf unserem Planeten

In diesem Jahr wird die Menschheit erstmals die 8-Milliarden-Schwelle überschreiten. Doch wie viele Menschen lebten eigentlich seit Beginn der Zeit auf unserem Planeten?

In diesem Jahr werden wir den acht milliardsten Erdenbürger begrüssen können. So viele Menschen haben noch nie gleichzeitig auf der Erde gelebt. Doch wie viele Menschen haben insgesamt jemals auf unserem Planeten gelebt?

Das Team von «Our World in Data» hat das Ganze in diesem Jahr visualisiert:

Wie viele Menschen tatsächlich vor uns lebten, kann man nicht exakt sagen. In dieser Berechnung waren es rund 109 Milliarden. Dazu kommen die acht Milliarden, die jetzt leben. Also wurden bisher rund 117 Milliarden Menschen auf der Erde geboren.

Die Demografen Toshiko Kaneda und Carl Haub vom Population Reference Bureau (PRB) in Washington haben sich der Frage mit allen vorhandenen Daten angenommen. Auch wenn es nicht den einen Tag gibt, an dem der Mensch entstand, musste für dieses Projekt einer bestimmt werden. Die beiden Demografen setzten diesen Punkt auf 200'000 Jahre vor heute (2022).

Das bedeutet, dass die rund acht Milliarden Menschen, die heute leben, knapp sieben Prozent aller Menschen ausmachen, welche je auf dem Planeten geboren wurden.

Sicher ist aktuell: Die Menschheit nimmt immer schneller zu. Aber wie viele werden – wenn wir grosse Katastrophen verhindern können – je leben? Die einfache Antwort: keine Ahnung.

Die Wissenschaftler von «Our world in Data» versuchen dies mit einem Annäherungsversuch: Säugetiere, wie wir Menschen, existieren normalerweise rund eine Million Jahre. Das würde bedeuten, dass es uns noch rund 800'000 Jahre gibt. Wenn sich die Weltbevölkerung bis Ende des Jahrhunderts bei rund 11 Milliarden einpendelt (wovon die UNO ausgeht), dann gäbe es in den nächsten 800'000 rund 100 Billionen Menschen.