Das Ziel sei es, in Echtzeit zu informieren und Warnungen auszusprechen, damit niemand verletzt und keine weiteren Boote angegangen werden. Ansonsten gibt es gemäss De Stephanis nur eine Lösung: «Jederzeit wissen, wo die Orcas sind. Und dann ganz nah an der Küste auf der 20-Meter-Tiefenlinie entlang segeln. Dort ist man sicher.»

Der Walforscher Renaud de Stephanis rät kleineren Schiffen, Gegenden mit Orca-Präsenz zu umfahren. Im Auftrag der spanischen Regierung statten der Leiter der Umweltorganisation CIRCE und sein Team Orcas mit Ortungsgeräten aus. «Wir setzen Satellitensender ein, um zu wissen, in welchem Gebiet sich die Orcas aufhalten», sagt de Stephanis. So könnten Boote diese Gebiete umfahren und Interaktionen vermeiden. Eine diesbezüglich angefertigte elektronische Seekarte, die mittels einer App oder Webseite abgerufen werden kann, sei so gut wie fertig.

Vor allem in den Sommermonaten kommt es häufig zu solchen Interaktionen zwischen Schiffen und Orcas, in den Wintermonaten wurden bislang nur wenige Zwischenfälle gemeldet. Dies liegt einerseits daran, dass zu dieser Zeit weniger Boote unterwegs sind, andererseits, dass die Orcas sich dann im Nordatlantik befinden und erst ab März zu den Küsten der iberischen Halbinsel zurückkehren. Dann beginnt für sie die Jagd auf den Roten Thunfisch, der im Juli durch die Strasse von Gibraltar zieht, um im Mittelmeer zu laichen.

Phep Philouceros ist passionierter und erfahrener Segler. Diesen Sommer ist er wieder allein mit seiner Doppelkiel-Jacht namens «Oxygene» unterwegs. Der 77-jährige Franzose, der seit über einem halben Jahrhundert segelt, umschiffte am Montag gerade das Cabo de São Vicente an der äussersten Südwestspitze Portugals, als bei seinem Boot rund 400 Meter vor der Küste fünf Orcas auftauchten.

Seiltanz auf dem Wasser

Alice Baumann ist in den 1960er-Jahren eine der erfolgreichsten Wasserskifahrerinnen der Welt. Eine erfrischende Fotoreportage aus der Pionierzeit des Wassersports.

Es sind spektakuläre Bilder, die der Fotograf Eric Bachmann im Sommer 1962 auf dem Zürichsee aufnimmt: Sie zeigen die Wasserskifahrerin Alice Baumann beim Training für die bevorstehenden Europameisterschaften. Ob dynamisch in der Kurve, im Sprung in der Luft oder an nur einem Bein gezogen: Es wird klar, dass hier eine Spitzensportlerin am Werk ist. Alice Baumann ist damals bereits mehrfache Schweizermeisterin im Wasserski.