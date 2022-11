Parkinson und Krebs: Neue Berichte über Putins Gesundheitszustand

Wie schlecht ist es um Wladimir Putins Gesundheit wirklich bestellt? Erneut tauchen Berichte auf, wonach er schwer erkrankt sei. Bild: keystone

Steroide wegen Parkinson und Krebs? Russische Quelle packt über Putins Gesundheit aus

Erneut tauchen Berichte über Wladimir Putins angeblich schlechten Gesundheitszustand auf: Eine Quelle im russischen Sicherheitsdienst behauptet, dass Putin an Parkinson und Krebs leide und «mit Steroiden vollgestopft» werde.

Beim russischen Präsidenten sollen sowohl Parkinson als auch Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden sein. Das berichtet «The Sun» unter Berufung auf E-Mails eines Angestellten des russischen Sicherheitsdiensts im Kreml, in die die britische Zeitung Einsicht hatte.

«Ich kann bestätigen, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit im Frühstadium diagnostiziert wurde, aber sie ist bereits fortgeschritten», heisst es laut dem Bericht in einer der Nachrichten. Es sei eine Tatsache, aber diese werde von den russischen Machthabern «auf jede erdenkliche Weise geleugnet».

Putin erhalte zudem regelmässig schwere Steroide, um die Ausbreitung des Bauchspeicheldrüsenkrebs zu verhindern, er werde regelrecht damit «vollgestopft». Auch starke Schmerzmittel erhalte der Kremlchef regelmässig.

Schon länger kursieren Berichte über den angeblich schlechten Gesundheitszustand Putins. Auch Gerüchte, wonach er an Parkinson und Krebs leidet, sind nicht neu. Ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen, konnte bisher nie mit Sicherheit bestätigt werden.

Putins Krankenakte ist ein gut gehütetes Geheimnis, der Kreml selbst streitet sämtliche Berichte, wonach es dem Präsident nicht gut geht, ab. Zuletzt äusserte sich Aussenminister Sergej Lawrow im Mai und erklärte, dass «vernünftige Menschen keine Anzeichen für eine Krankheit oder einen schlechten Gesundheitszustand erkennen» könnten.

Genau diese will aber beispielsweise der US-amerikanische Politikberater und Sonderkorrespondent der «Kyiv Post» in der Ukraine, Jason Jay Smart, ausgemacht haben. So sollen Spuren an Putins Hand womöglich von Infusionen stammen, die der russische Präsident erhalten hat. In späteren Aufnahmen sei die Hand mit Wasserzeichen überzeichnet worden, damit keine Details mehr erkennbar sind.

In der Vergangenheit bot Putins Verhalten bei öffentlichen Auftritten Raum für Spekulationen. Es kursierten Bilder, auf denen Putin zitterte, hinkte oder sich krampfhaft an einem Tisch festklammerte, was als Anzeichen körperlicher Probleme ausgelegt wurde. (con)