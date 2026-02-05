Wie bitte? Diese Autos sind jetzt ... EIN HALBES JAHRHUNDERT alt?

Ach, du magst dich an diese Göppel erinnern? Damals, als du ein Kind warst? Glückwunsch – du bist ein alter Sack!

Kaum zu glauben, aber es ist ein halbes Jahrhundert her seit der Markteinführung des Ford Fiesta. Oder des Honda Accord. Oder des Lotus Esprit. Ja, richtig: Genau jenes James-Bond-Autos, das selbst heute noch futuristisch aussieht.

Doch egal wie «modern» oder «aktuell» gewisse Autos in unserer subjektiven Wahrnehmung sein mögen, der unaufhaltsame Lauf der Zeit bleibt gnadenlos – weshalb die folgenden Autos heuer bereits satte 50 Jahre alt sind:

Mercedes-Benz W123

Lanciert im Januar 1976

Das Gefährt, das Luxus mit Unkaputtbarkeit verband: Der Merz, der versprach, sowohl deine Midlife-Crisis als auch die veritable Apokalypse zu überleben.

Porsche 924

Februar 1976

Puristen würden sich jahrzehntelang erbittert darüber streiten, ob das überhaupt ein «echter» Porsche sei – schliesslich war er nur ein geschrumpftes VW-Projekt mit einem Motor aus einem Audi-Kastenwagen. Von Anfang an unbestreitbar war jedoch sein sofortiger Status als Designklassiker.

Volvo 343

Februar 1976

Der Phönix aus der Asche von Volvos Übernahme der niederländischen Automarke DAF, war dieser Hatchback der erste Kompaktwagen des schwedischen Herstellers; ein «Traktor im Anzug», komplett mit schrulligem «Gummiband»-CVT-Getriebe.

Lancia Gamma

März 1976

So wunderschön und elegant es auch war, so geschickt war sein Talent zur Selbstzerstörung, wenn man an einem kalten Morgen das Lenkrad drehte. Wie die Freundin, der man alles verzeiht, weil ... ach, sieh sie dir einfach an.

BMW E24 6er-Serie

März 1976

Die Haifischnase, die so schnell und teuer aussah, dass sie fast im Alleingang dafür verantwortlich war, dass die Siebzigerjahre in die Chefetage aufstiegen.

Honda Accord

Mai 1976

Das Auto, das der Welt bewies, dass «japanische Zuverlässigkeit» kein Mythos war, und die heimischen Hersteller Blut schwitzen liess, während ihre Motoren auf der Auffahrt leckten.

Renault 14

Mai 1976