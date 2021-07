bild: shutterstock

«Ich gönne meinem Ex sein Glück nicht …»

Emma Amour Folgen

Liebe Emma



Vor 8 Monaten haben mein Freund und ich uns getrennt. Wir waren 10 Jahre lang ein Paar, ein super Team, haben alles zusammen gemeistert. Die Trennung ging von ihm aus, ich wollte eigentlich noch kämpfen, sah aber ein, dass es wenig Sinn macht, wenn er das nicht möchte.



Wir wollten gute Freunde bleiben. Leider hat das nicht geklappt. Er hat mich immer wieder zutiefst verletzt. Mit seinen Aussagen und auch Taten. Er hatte eine neue Freundin, bevor ich überhaupt aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin.



Ich litt wie ein Hund. Mir ging es monatelang richtig schlecht. Schlaflose Nächte, Weinkrämpfe, Selbstvorwürfe. Das ganze Programm. Mich trifft es hart, dass er nicht einmal unter der Trennung litt. Er sagt, dass er wohl schon viel früher mit uns abgeschlossen hat.



Da er in der Firma meines Bruders arbeitet, und ein sehr tolles Verhältnis zu meiner Familie hat, werde ich ihn nun nicht mal nach unserer Trennung los. Mein Bruder hat noch viel Kontakt zu ihm und er ist auch an Geburtstagen von ihm und seinen Kindern ein gern gesehener Gast.



Meine Familie weiss nicht, dass mein Ex mich so verletzt hat. Mein Bruder würde wahrscheinlich den Kontakt sowieso nicht abbrechen. Gerade jetzt bräuchte ich aber die Unterstützung meiner Familie sehr.



Nach aussen haben wir kommuniziert, dass wir uns im Guten getrennt haben und Freunde bleiben. Was ja auch der Plan war.



Ich komme jetzt aber nicht damit klar, dass er mir in gewisser Weise auch meine Familie wegnimmt. Ich gönne ihm sein Glück nicht. Manchmal wünsche ich mir, dass er so leidet, wie ich. Wann bin ich zu so einem schlechten Menschen geworden?



Liebe Grüsse,

Laura



Liebe Laura,

ich bin SEHR mit dir. Und kann all deine Gefühle so gut verstehen. Nur schon, wenn man es schafft, als gute Freunde auseinander zu gehen, ist es schwierig, wenn der Ex so schnell eine neue Freundin hat.

Unter euren Umständen scheint mir das aber besonders krass gewesen zu sein. Vor allem, weil du eben noch so gelitten hast, während er sich schon einer neuen Frau öffnen könnte.

Der Umstand, dass er dann auch noch bei deinem Bruder in der Bude arbeitet und so nah mit deiner Familie ist, macht natürlich alles noch sehr viel schwieriger.

Lass uns doch gerade mal bei der Familie bleiben. Es geht hier um deine Familie. Und da hast du Vorrang. Du brauchst ihn kein bisschen schützen. Ich finde also absolut, dass du der Familie sagen darfst, wie und dass er dich so verletzt hat. Und dass du Mühe hast, wenn er bei euch noch ein- und ausgehen kann, wie er will.

Wenn ich richtig verstehe, sind dein Bruder und der Ex nicht nur Kollegen, sondern auch privat Freunde. Das können sie ja auch bleiben. Aber gerade an Kindergeburtstagen finde ich es nicht zu viel verlangt, dass dein Bruder euch beide aneinander vorbei organisiert. So, dass du dem Ex an euren Familienfeiern sicher nicht begegnen musst.

Aber dazu musst du unbedingt aufhören, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und Klartext mit der Familie reden und kommunizieren, was du von ihnen erwartest.

Zum Rest kann ich dir nur noch sagen, nein, lass es mich versichern, dass du kein schlechter Mensch bist. Du bist ein Mensch mit Trennungsschmerz. Und Menschen mit Trennungsschmerzen sind einfach noch nicht da, wo sie ihren Ex-Partnern neues Glück gönnen mögen.

Das ist super menschlich und super okay.

Gib dir Zeit.

Und versuch, den Ex so gut es geht aus deinem Leben zu streichen. Mit jemandem, der dir so weh getan hat, musst/sollst du nicht befreundet sein.

Ich wünsche dir alles Liebe.

Deine

Und was würdest du Laura raten?

