Sie geht fremd und ich soll schuld daran sein?

Lara wollte einen «Fresh Start» und dafür reinen Tisch machen.

Als Lara sagte, sie wolle für einen Neuanfang, dass es keine Geheimnisse mehr gäbe, zwischen uns gibt, da habe ich mit vielem gerechnet. Aber nicht damit.

Wir hatten eine Woche lang keinen Kontakt und, was soll ich sagen, ich fand es okay. Ich fand es sogar so okay, dass ich gerne noch eine Woche länger keinen Kontakt gehabt hätte. Die Woche war so angenehm Drama-frei. Keine klärende Gespräche. Kein Sich-Aufraffen. Keine Diskussionen über Erwartungen. Keine Analysen von Gefühlen. Keine Entschuldigungen, keine Enttäuschungen, keine Kompromisse, einfach nur Ruhe.

Mit jedem Tag ohne Kontakt wurde mir klarer, warum ich eigentlich viel lieber Single bin. Weil es kein Wir gibt, das man auf Biegen und Brechen ein Wir lassen muss. Weil es einfach nur mich und die Welt und das Leben gibt. In harmonischem Einklang. Aber ja, die Menschheit gruppiert sich gerne in Zweierformation und ich kann nun nicht mehr behaupten, dass ich keine Gründe dafür sah, beim ganzen Theater mitzumachen.

Spazieren ist das neue Bumsen

Lara wollte spazieren gehen. Durch den Wald. Ich wollte mich schon weigern. Ich verstehe diese Spaziererei nicht, aber ich weiss: Es ist ein Trend. Lara ist nicht die Einzige, die daran Gefallen gefunden hat. Auch Hanna will seit einiger Zeit ständig irgendwo einen Hügel hoch. «Die frische Luft!», sagt sie. Wir würden schliesslich insgesamt zu ungesund leben.

Immerhin will sie keine Bäume mehr umarmen. War auch mal eine Phase. Sei gesund für den Körper, hat sie immer wieder gesagt. So ein Blödsinn. Aber eben, dieses Spazieren machen alle. Kürzlich wollte sogar ein Kumpel statt auf ein Nachmittagsbier der Limmat entlang, ich dachte, der ist komplett hinüber, aber nein, es war sein voller Ernst.

Wir spazierten also durch den Wald. Lara redete wie ein Wasserfall, ich hörte zu. Den ganzen Monolog in drei Sätzen zusammengefasst: Sie findet, wir seien eigentlich toll zusammen. Sie will, dass es in der Beziehung wieder fröhlicher wird. Sie will, dass wir «reinen Tisch machen».

Nochmals bei Null anfangen

Lara fragte, ob sie beginnen solle, oder ob ich gerade etwas hätte, das ich ihr erzählen wollte. Ich dachte kurz an die Sexologin. Sollte ich ihr von dem Sex mit ihr erzählen? Ich habe Lara gesagt, ich hätte einer Frau von Tinder getroffen und auch mit ihr geschlafen, aber Genaueres habe ich wie sonst auch verschwiegen. Bevor ich aber eine Entscheidung betreffend Sexologin fällen konnte, musste ich zuerst für mich herausfinden, ob ich das generell alles gut finde. Dieses «reinen Tisch machen».

Ob ich es A) eine gute Idee finde, dass wir weitermachen wie bisher und B) ob ich es befürworte, dass wir für dieses Weitermachen beide irgendwelche Beichten ablegen. Aber C) war ich neugierig, was Lara alles erzählen würde.

Sie würde anfangen, ich könne ja noch überlegen. Sie habe sich ja nun eine Woche lang Gedanken machen können. «Du hast dir ja letzte Woche sicher auch Gedanken zu uns gemacht», sagte sie, und ich nickte, obwohl meine Gedanken vor allem waren: Es ist so schön ruhig allein!

Das Unicorn habe sie noch einmal getroffen, aber es lief nichts mehr: «Ich glaube, sie ist bisschen kompliziert.» Aber sie würde das gerne nochmals versuchen. Den Dreier. Mit einer anderen Frau. Ich schwieg. Will ich das auch?

Die Beichte

Lara räusperte sich. Da gäbe es eigentlich nur noch etwas. Das hätte sie wirklich «geplagt». Vielleicht sei das unterschwellig auch der Kern von unseren Problemen gewesen. Ihr sei Ehrlichkeit ja so wichtig und da hätte sie nicht ehrlich sein können, weil sie eben geahnt hätte, ich würde es scheisse finden. Weil ich ja nicht verheimlicht hätte, dass ich ihn doof gefunden habe. Da hätte ich kein Geheimnis daraus gemacht.

Die Rede war von Giovanni! Der Ex! Der Gärtner, respektive nun Personal Trainer, dessen ganze Hirnmasse für Muckis draufgeht.

Sie haben sich nach dem Treffen zu dritt noch einmal zu zweit getroffen. «Er hat so nett geschrieben.» WEIL ER SO NETT GESCHRIEBEN HAT? Das dachte ich, in Capslock. Gesagt habe ich: «Und was habt ihr gemacht, beim Treffen?»

«Ja, was wohl?»

Ich werde selten laut und ich bin nicht stolz darauf. Aber, ich kann es nicht leugnen, I FUCKING LOST MY SHIT, diesmal nicht nur in Gedanken. Ich weiss nicht, was mich mehr geärgert hat, dass sie fremdging. Dass sie es mir nie erzählte. Dass es mit einem der dümmsten Männer auf der Welt war. Dass es ihr Ex war. Dass ich sogar noch mitging zum Treffen. Dass ich nichts davon gemerkt habe. Dass ich nicht mal daran gedacht habe.

«Ich war in dieser Zeit treu», sagte ich, «weil wir ja damals auf Monogamie setzten. Das war die Abmachung. Es war deine Idee!» Lara wurde auch laut. Sie schrie und weinte.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass sie findet, dass ich schuld an diesem Seitensprung bin. Weil ich derjenige war, der so gegen die Monogamie war, den sie so sehr überzeugen musste, mein ganzes Votum fürs Alleinsein, das habe sie noch gut in Erinnerung.

Wir haben uns nicht getrennt, aber seit dem Gespräch nun erneut keinen Kontakt mehr gehabt. Lara will, dass wir das alles setzen lassen und dann nochmals reden. Sie glaubt, einen Monat Funkstille wird uns retten.

Ich weiss nicht. Ich weiss nicht mehr, was ich noch glauben soll.

So long,

Ben

