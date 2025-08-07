recht sonnig23°
DE | FR
burger
Leben
People

Jazz- und Salsa-Pianist Eddie Palmieri gestorben

FILE - Pianist Eddie Palmieri poses for a portrait in New York, Aug. 15, 2011. (AP Photo/Seth Wenig, File) Eddie Palmieri
Der Pianist und Komponist Eddie Palmieri ist im Alter von 88 Jahren verstorben.Bild: keystone

Jazz- und Salsa-Pianist Eddie Palmieri gestorben

07.08.2025, 12:4007.08.2025, 12:40
Mehr «Leben»

Der Pianist und Komponist Eddie Palmieri («Vámonos Pa’l Monte»), gefeiert als einer der kreativsten Musiker des Latin Jazz und der Salsa, ist mit 88 Jahren gestorben. Das teilte das Plattenlabel Fania Records mit, bei dem mehrere seiner Aufnahmen erschienen.

Palmieris jüngste Tochter sagte der «New York Times», ihr Vater sei schon länger krank gewesen. Er starb demnach am Mittwoch in seinem Haus in New Jersey.

Der Künstler, als Sohn puerto-ricanischer Einwanderer 1936 in New York geboren, war bekannt für seine Experimentierfreudigkeit. So fusionierte er afrokaribische Klänge mit Jazz, Rock oder Funk. Als erster Latino gewann er 1975 einen Grammy – sieben weitere sollten folgen. Als Komponist und Bandleader gehörte er zu den Mitbegründern des Salsa-Booms der 1970er und 1980er Jahre. Sein erstes Orchester, La Perfecta, gründete er bereits 1961. Dass er damals die sonst üblichen Trompeten gegen Posaunen austauschte, galt Kritikern als Wagnis, wurde aber ein grosser Erfolg.

Ein «Verrückter» am Klavier

Bekannt war Palmieri zudem für seine furiosen Konzerte, bei denen er zuweilen auch mit seinen Ellbogen auf das Klavier einhämmerte – das brachte ihm die Spitznamen «Rompeteclas» (etwa: Tastenzerstörer) und «The Madman of Salsa» (Der Verrückte der Salsa) ein. Palmieri selbst erklärte das in einem Interview mal so: «Ich bin ein frustrierter Perkussionist, das lasse ich am Klavier aus.» Zu seinen Vorbildern zählte er unter anderen Thelonious Monk und Herbie Hancock sowie seinen älteren Bruder Charlie. Der ebenfalls begnadete Pianist starb 1988.

Palmieri setzte sich als Künstler auch für soziale Belange ein. In dem Song «Justicia» (Gerechtigkeit) etwa fordert er Gleichberechtigung für Schwarze und die in den USA lebenden Puerto Ricaner. «Gäbe es keine Tyrannei, wären wir alle Brüder», heisst es in dem Text. Zu seinen Klassikern zählen auch Stücke wie «Vámonos Pa’l Monte», «Azúcar», «Café» oder «La Malanga». Für Aufsehen sorgte ein Konzert für die Insassen des Sing-Sing-Gefängnisses bei New York im Jahr 1972, das auch als Live-Album erschien. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen
1 / 39
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier erinnern wir uns an ihn und viele andere: An den tragisch verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota (im Bild), an die britische Sixties-Legende Marianne Faithfull, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau.

 ... Mehr lesen
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
5
Roche verlangt für seinen Blockbuster in den USA massiv mehr – hat Trump doch einen Punkt?
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Gaza-Einnahme könnte ein halbes Jahr dauern +++ Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Seltene Erstausgabe des «Hobbit» für 46'000 Franken versteigert
In Grossbritannien ist eine seltene Erstausgabe von J.R.R. Tolkiens Erzählung «Der Hobbit» versteigert worden. Ein britischer Sammler bot am Mittwoch 43'000 Pfund (rund 46'000 Franken) für das Buch und erhielt den Zuschlag.
Zur Story