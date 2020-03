«Meine asexuelle Frau zwingt mich zur Enthaltsamkeit»

Liebe Emma



Vor einigen Jahren habe ich meine Jugendliebe wieder gefunden. Ich erklärte damals, dass ich offen und experimentierfreudig bin und Sex als höchste Form des Liebesbeweises sehr schätze und nicht missen möchte.



Die Zeit verging und wir hatten zwar sehr wenig und monotonen, aber trotzdem guten Sex. Wir haben geheiratet, der Sex wurde immer weniger. Wir bekamen unser erstes Kind und der Sex wurde noch weniger.



Ich habe alles probiert, wollte wissen, woran es liegt, was ihr denn sonst gefällt und was wir tun können, ich habe mich auch selber in Frage gestellt! In der Regel bekomme ich auf meine Fragen keine oder sehr knappe Antworten.



Es gab 1000 Diskussionen, 1000 Versuche, sie zu verführen, ich habe alle Register gezogen! Meine Frau sagte nach Jahren, sie sei asexuell. Das ihr das alles nichts bedeutet, sie nichts davon hat und sie das ganze «Gschlüdder» ekelt.



«Muess i wieder härehebe?», höre ich, wenn ich nach 14 und mehr Wochen Geduld eine zärtliche Berührung platziere. Ich bin so frustriert, verletzt, enttäuscht und irgendwie auch bereits vereinsamt, dass ich letzte Woche wissen wollte, wo ich denn Sex haben darf und eine Alternative von ihr forderte.



Es gibt keine Alternative: wenn ich Sex mit jemand anderem habe, sei sie weg. Somit zwingt sie mich zur Enthaltsamkeit, denn ich will nicht ein geteiltes Sorgerecht, das mir die Hälfte aller Zeit mit meinem Kind stiehlt.



Eine Therapie kommt für sie übrigens auf keinen Fall in Frage.



Auch wenn es für meinen Fall wahrscheinlich keine Lösung mehr gibt, wird dies hoffentlich anderen helfen.



Danke und lieber Gruss,

Stephen