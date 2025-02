Bild: Shutterstock

Emma Amour

Sandro, hol eine Packung Taschentücher!

Heute ist Valentinstag. Nicht, dass ich wirklich viel vom Tag der Liebe halte, aber wenn er schon ist, kann man ja auch mal 1 Liebesbrief schreiben. Voilà!

Lieber Lieblingsmensch

Es gibt tausend Dinge, die ich an dir liebe. Und dann gibt es zehntausend Dinge, die ich so richtig hardcore an dir liebe. Die Post-its, die du überall verteilst, zum Beispiel. Auf denen du zum Teil Sexting betreibst oder Liebeserklärungen machst oder mich daran erinnerst, dass ich WC-Papier kaufen soll.

Dann liebe ich es, dass so gut wie jedes Kleidungsstück von dir ein Loch hat. Und dass du im Winter daheim immer nur unsexy lange Unterhosen trägst.

Dass du deine Haare selber schneidest und das immer eigentlich offiziell scheisse aussieht und dann eben doch einfach nur sexy-süss ist.

Ich liebe es, wie du lachst. Und dabei Lachgrübchen hast. Ich liebe es noch mehr, wie begeisterungsfähig du bist. Du findest jeden Tag etwas, das dich flasht.

Am schönsten finde ich die Freiheit, die du in dir hast und die wir gemeinsam haben. An deiner Seite ist es nie eng oder ungemütlich oder unangenehm. Bin ich bei dir, bin ich daheim.

Ich liebe es, wie du immer Pasta verkochst. Sie dann aber immer Dank deinen geilen Saucen-Skills rettest.

Auch liebe ich es, wie wir seit Jahren gleich da liegen, wenn wir Serien bingen. Du auch dem Rücken, ich seitlich daneben, das linke Bein immer über dir. Deine linke Hand immer an meinem Rücken oder in meinen Haaren.

Ich liebe es, wie du riechst, weil du stets viel zu viel Waschmittel benutzt. Auch liebe ich dein Aftershave, dein Shampoo und deine Gesichtscreme. Am allermeisten aber liebe ich deinen ganz eigenen Duft.

Ich liebe es, dass wir es lieben zu lieben. Uns zu lieben. Ich liebe es noch mehr, dass wir Sex zelebrieren. Uns dafür viel Zeit und Raum geben. Es sich aber nie wie etwas anfühlt, das halt dazugehört. Mit dir zu schlafen ist immer schön und nah. Und geil.

Ich weiss nicht genau, wie lange es uns schon gibt. Ich glaube aber, dass bald 20 Jahre vergangen sind, seit sich unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt haben. Wir waren Anfang 20, als wir das erste Mal Sex hatten. Und du mich danach mit deinem Rennvelo auf der Stange nach Hause in meine WG gefahren hast.

Dachtest du damals, dass wir heute da sind, wo wir sind? Ich nicht. Was ich aber weiss: Sandro, wir haben ewig und länger gebraucht um zu schnallen, dass wir das Team fürs Leben sind.

Jetzt aber, da wir es geschnallt haben, kann ich mir kein erfüllenderes und schöneres Leben vorstellen.

Lass mich Danke sagen. Für all die Jahre, für all die Geschichten, für all die Erlebnisse, für all die Orgasmen und alles andere, das jetzt hier den Rahmen sprengen würde.

Ich liebe dich von hier bis zum Mond über den Saturn bis hinter die Venus und zurück. Und das alles tausendmal.

Deine Emma

PS: Mir ist sehr bewusst, dass du mir auch heute keine Blumen schenken wirst, weil du Blumen schenken hohl findest. Und einfach nicht verstehst, warum man so viel Geld für etwas ausgibt, das in zwei, drei Tagen sowieso im Arsch ist. Das ist okay. Schenk mir doch ein Hundekörbli für Jack, den wir aus dem Tierheim adoptieren, wenn unsere Wohnung endlich da ist. Ich mein das eventuell etwas mehr als halbernst. Think about it.

