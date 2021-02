«Nach dem Dreier wollte er einen Vierer, dann machte er Schluss…»

Liebe Emma,



mein Ex und ich haben uns vor zwei Monaten getrennt. Wir waren vier Jahre zusammen und dann habe ich mich entschieden, mit ihm und einer Freundin von mir einen Dreier zu haben.



Es war mit extrem unangenehm und ich habe es für ihn getan. Danach wollte er einen Vierer mit noch einer anderen Freundin von mir und ich habe dann in letzter Sekunde gesagt, dass ich das nicht kann und dann hat er sich von mir getrennt.



Ich sehe ganz klar, dass das kein Verlust ist, aber ich bin trotzdem extrem verletzt. Meine sogenannten Freundinnen haben sich verdammt falsch verhalten in der ganzen Situation und sind mit ihm immer noch befreundet.



Ich kann irgendwie nicht abschliessen, egal was ich mache.



Wie soll ich damit umgehen? Ich möchte ihm immer wieder schreiben aber dann mache ich alles schlimmer.



Liebe Grüsse,

Ronja