Leben

Coronavirus

Openair Schweiz 2021: Was abgesagt wurde und wo noch Hoffnung besteht



Welche Openairs bereits abgesagt wurden und für welche noch Hoffnung besteht

Das Impftempo in der Schweiz erhöht sich laufend. Was bedeutet das für den Festival-Sommer? Welche Openairs wurden bereits abgesagt und wo besteht noch Hoffung? Hier die aktuellen Informationen.

«Unsere Optionen für dieses Jahr sind ausgeschöpft. Wir sind ehrlich gesagt auch etwas erschöpft», schreiben die Veranstalter des Gurtenfestivals in Bern in ihrer Mitteilung vom März. Zusammen mit dem Openair St. Gallen waren es die beiden ersten Grossevents, die auch für den Sommer 2021 abgesagt wurden. Weitere folgten im Verlauf des März und Aprils.

Doch welche Regeln gelten im Moment für Grossveranstaltungen? Welche Openairs und Festivals wurden bereits abgesagt? Und für welche besteht überhaupt noch Hoffnung? Hier alle aktuellen Informationen:

Welche Regeln gelten aktuell für Grossevents?

Bild: keystone

Anfang Mai sind in der Schweiz Veranstaltungen mit Publikum im Aussenbereich mit bis zu maximal 100 Personen möglich. Drinnen dürfen diese nur bei einem Drittel der Kapazität oder mit maximal 50 Personen durchgeführt werden. Für Anfang Juni ist jedoch geplant, diese Kapazitäten auszuweiten.

So sollen ab 31. Mai drinnen bis zu 100 und draussen bis zu 300 Personen an Veranstaltungen teilnehmen dürfen, wenn sich die epidemiologische Lage nicht verschlimmert. Der Bundesrat will am 26. Mai definitiv über den Öffnungsschritt entscheiden.

Die Aussicht für den späteren Sommer ist noch besser. Dann gedenkt der Bundesrat, dass sich die Schweiz in Richtung Normalisierungsphase bewegt. Hier sollen sogar Veranstaltungen mit mehreren Tausend Besuchern möglich werden.

Welche Festivals und Openairs wurden abgesagt?

Bislang wurden für den Sommer 2021 offiziell folgende Events abgesagt:

B-Sides Festival:

Abgesagt am 29. April



Abgesagt am 29. April Openair Frauenfeld:

Abgesagt am 22. April



Abgesagt am 22. April Royal Arena:

Abgesagt am 14. April



Abgesagt am 14. April Paléo Festival:

Abgesagt am 30. März​

Abgesagt am 30. März​ Openair Lumnezia:

Abgesagt am 26. März



Abgesagt am 26. März Gurtenfestival:

Abgesagt am 22. März



Abgesagt am 22. März Openair St. Gallen:

Abgesagt am 22. März



Abgesagt am 22. März Greenfield:

Abgesagt am 10. März



Bild: KEYSTONE

Für welche Openairs besteht noch Hoffnung?

Diese Musikfestivals wurden bislang noch nicht abgesagt:

Montreux Jazz Festival:

2. bis 17. Juli



2. bis 17. Juli Blue Balls Festival:

23. bis 31. Juli

23. bis 31. Juli Heitere Open Air:

6. bis 8. August

6. bis 8. August Winterthurer Musikfestwochen:

11. bis 22. August

11. bis 22. August Open Air Gampel:

19. bis 22. August

19. bis 22. August Zürich Openair:

25. bis 28. August

Bild: KEYSTONE

Was sagen die Veranstalter?

Manche Festivalveranstalter sind noch sehr optimistisch, was den Festival-Sommer 2021 angeht. Andere planen bereits Alternativen. Was für von den noch offenen Musikfestivals wissen:

Stand: 14. Mai 2021 Die folgenden Informationen basieren auf dem Wissensstand vom 14. Mai. Da es kurzfristig zu Änderungen kommen könnte, konsultiere für aktuelle Informationen jeweils die Website des Festivals.

Montreux Jazz Festival:

Das Montreux Jazz Festival findet definitiv statt. Um den neuen Angaben der Behörden gerecht zu werden, wurde die Hauptbühne auf den See verlegt. Hier werden Sitzplätze für 500 Personen eingerichtet. Zudem soll es noch drei weitere Bühnen mit kleineren Kapazitäten geben.

Blue Balls Festival:

Auch aus Luzern gibt es bislang keine Neuigkeiten. «Die Situation hat sich leider geändert», schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Und weiter: «Wenn die Situation klar ist, können wir sagen, wie das Blue Balls Festival 21 vom 23. - 31. Juli stattfinden wird.» Das Festival ist also noch nicht offiziell abgesagt, es steht aber noch aus, in welchem Rahmen es stattfinden kann.

Heitere Open Air:

Im Moment ist noch unklar, in welcher Art und Weise das Heitere Open Air dieses Jahr stattfinden kann. «Die Perspektive, dass im August Veranstaltungen mit bis 3000 Personen möglich sein könnten, bedeutet fürs Heitere Open Air, dass die Vollversion am angestammten Datum nicht durchgeführt werden kann», so die Veranstalter. Sie bitten die Besucher noch um einige Tage Geduld, damit sie die weitere Vorgehensweise mit den neuen Massnahmen abstimmen können.

Bild: instagram

Winterthurer Musikfestwochen:

Die Musikfestwochen in Winterthur finden erstmals nicht in der Altstadt statt. Es sind aber mehrere kleinere Konzerte rund um die Altstadt und in Gehdistanz vom Bahnhof geplant. «Wir sind überzeugt, mit unserem Konzept ein spannendes, schönes und MFW-treues Konzert- und Kulturerlebnis bieten zu können», so die Veranstalter. Weitere Details sollen Ende Mai folgen.

Open Air Gampel:

Das Open Air Gampel könnte tatsächlich zu den ersten Schweizer Pilotprojekten für Grossanlässe nach Corona gehören. Im Moment ist für September geplant, dass an vier Tagen jeweils 10'000 Festivalbesucher zugelassen werden. Wenn sich bis dahin genügend Personen geimpft haben, wird das Festival durchgeführt. Es sind mehrere Tausend Schnelltests pro Tag vorgesehen.

Zürich Openair:

Bislang gibt es auch für dieses Musikfestival keine News. Man kann sich jedoch für den Newsletter anmelden und wird informiert, sobald weitere Entscheidungen fallen.

Was sagt der Bund zu Grossevents im Sommer?

Mit der Verkündung des Drei-Phasen-Modelles öffnete der Bundesrat den Horizont auf die nächsten Monate. So sollen schrittweise Veranstaltungen mit mehr und mehr Besuchern möglich werden. Zudem sind einige Pilotprojekte geplant. Hier soll getestet werden, wie Grossveranstaltungen trotz des Coronavirus' weiter stattfinden können. Dafür müssen sich aber genügend Personen geimpft haben und die Besucher müssen bereit sein, sich tetsen zu lassen.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So feierten die Amis trotz Corona Spring Break: 1 / 17 Spring Break Miami 2021 quelle: keystone / cristobal herrera-ulashkevich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter