meist klar
DE | FR
burger
Leben
Daten

Schweizer bei Arztbesuchen im europäischen Mittelfeld

Frau Ärztin Arzt Praxis Doktor Symbolbild
2022 gingen Frauen in der Schweiz im Schnitt 3,4 Mal zu einem Arztbesuch. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

So oft gehen Schweizerinnen und Schweizer zum Arzt – der grosse Europavergleich

15.10.2025, 07:49

Schweizerinnen und Schweizer gehen im Schnitt drei- beziehungsweise dreieinhalbmal pro Jahr zum Arzt. Damit liegen sie im europäischen Mittelfeld, wie eine im September veröffentlichte Studie zeigt.

Die Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift The Lancet Regional Health Europe, analysierte, wie sich die Zahl der Arztbesuche in 27 europäischen Ländern seit 2004 entwickelte. Dabei lag der Fokus auf Menschen über 50 Jahre.

Schweizer Frauen ab 50 waren im Jahr 2022 im Schnitt 3,4 Mal beim Arzt, Männer 3,05 Mal. In den Nachbarländern Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich gingen Einwohnerinnen und Einwohner häufiger zum Arzt als in der Schweiz – Liechtenstein wurde in der Studie nicht berücksichtigt.

Was auffällt: Von 2004 bis 2019 gingen in Frankreich und Spanien die Arztbesuche deutlich zurück – in Deutschland leicht. In der Schweiz hingegen nahmen sie zu.

Die Studie zeigt, dass ambulante Arztbesuche älterer Erwachsener in den meisten europäischen Ländern während der Corona-Pandemie deutlich zurückgingen. Seither stiegen sie aber grösstenteils wieder auf das Niveau von vor der Pandemie.

Eine wichtige Ausnahme: Menschen mit chronischen Erkrankungen gingen weiterhin seltener zum Arzt als noch vor Corona. Laut den Studienautoren sind gesundheitspolitische Innovationen nötig, «damit Patientinnen und Patienten mit chronischen Krankheiten wieder verlässlich in die Gesundheitsversorgung zurückfinden».

Die Studie unterschied drei Phasen: vor der Pandemie (2004–2019), Pandemiejahr 2021 (das Jahr 2020 wurde aufgrund von Änderungen in der Datenerhebung ausgeschlossen) und nach der Pandemie (2022). (rbu/pre)

Das könnte dich auch interessieren:

Jeder dritte Verurteilte hat keinen festen Wohnsitz in der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Geschichte des Schnurrbarts
1 / 12
Geschichte des Schnurrbarts

1860: Abraham Lincoln trug ein Bart, der heute als Lincoln, Schifferkrause oder Chin Curtain bekannt ist.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Zahnarzt zeigt Vorher-Nachher-Bilder, die einfach nur verblüffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
23 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
23
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Nach Palästina-Demo in Bern: Jositsch kritisiert SP-Parteispitze
5
Machtkampf in Gaza eskaliert – Hamas ringt nach Geiselfreilassung um die Vorherrschaft
Meistgeteilt
1
Trump enttäuscht von Putin + Bürgermeister von Odessa ausgebürgert
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
4
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
5
Windows 10 ist tot – so bekommst du nun ein weiteres Jahr Gratis-Updates
Überparteiliche Allianz tritt gegen obligatorischen Bürgerdienst an
Eine Bürgerdienst-Pflicht schade der Wirtschaft, der Armee und auch der echten Freiwilligkeit. Mit diesen Argumenten treten Vertreterinnen und Vertreter von fünf Parteien und des Arbeitgeberverbandes gegen die Service-citoyen-Initiative an.
Zur Story