Tinder steigt in Deutschland mit Wahl-O-Mat-Kooperation in den Wahlkampf ein

Ach, wenn's in der politischen Welt nur so einfach wäre wie auf Tinder: Nach links swipen und man muss nie wieder etwas mit der anderen Person zu tun haben.

Sollte man nach rechts swipen und tatsächlich ein Match erhalten, wünscht man sich später vielleicht eine ähnliche Kompromissbereitschaft, wie bei Parteien in den Koalitionsverhandlungen.

Weil's aber nicht ganz so einfach ist: Wer weiss bereits, bei wem man am 23. Februar bei der Bundestagswahl sein Kreuzchen machen wird?

Tinder und die Bundeszentrale für politische Bildung: Is it a Match?

Für alle noch nicht festgelegten Herzen hat die Datingplattform Tinder eine Strategie vorgelegt, wie das perfekte Match bei Partnerin und Partner und Partei gefunden werden kann.

Um diese zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, launched Tinder zur Bundestagswahl eine besondere Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung.

Als Teil der Zusammenarbeit wird der Wahl-O-Mat auf der Datingplattform beworben, sodass er nur noch einen Klick weit weg ist.

So wird die Anzeige zwischen potenziellen Matches zu sehen sein. Bild: screenshot tinder

Dieser ermöglicht es den Userinnen und Usern, nach der Beantwortung von 38 Thesen die höchsten Übereinstimmungen mit den Parteiprogrammen herauszufinden, nach Prozenten geranked.

Zahlen belegen hohes Politik-Interesse bei jungen Menschen

Tinder meint es mit der demokratischen Verantwortung richtig ernst und hat sogar eine Studie in Auftrag gegeben, die Singles zwischen 18 und 25 Jahren befragt hat – aber nur die, die aktiv in Deutschland daten.

Die Ergebnisse liefern interessante Insights über die Userinnen und User der Plattform:

14 Prozent der Befragten sind noch unentschlossen – da kann man nur hoffen, dass sie im Datingleben bindungsfreudiger sind

– da kann man nur hoffen, dass sie im Datingleben bindungsfreudiger sind cute date idea? Über 65 Prozent planen, zur Wahl zu gehen

Für 57 Prozent sollte der Wahlprozess simpler gestaltet werden

Es liegt nicht an dir, es liegt an mir... äh deiner politischen Meinung

Wenn die gegenüber-schreibende Person die politische Ausrichtung offenlegt, macht sie das laut der Studie um ganze 31 Prozent attraktiver. Schöne Augen sind so passé!

Doch im Umkehrschluss wird es zum Date-breaker: Für fast ein Drittel ist das erste Date das letzte, wenn die Person gegenüber überhaupt nicht wählen geht.

Für den Prozess des Beziehungsbeendens ist die politische Ausrichtung ebenso ein zunehmend ausschlaggebendes Thema.

Die Ampelkoalition ist also nicht die einzige Partnerschaft, die aufgrund von unterschiedlichen politischen Ausrichtungen in die Brüche geht: Ganze 13 Prozent haben angegeben, bereits eine Beziehung aus diesem Grund beendet zu haben. Zusätzliche 19 Prozent können sich vorstellen, das eines Tages zu tun.

Wer all diese Dating-Tipps befolgt, findet bestimmt das perfekte Match – nicht nur auf dem Wahlzettel. Kurz vor der Wahl am 23. Februar steht am 14. praktischerweise auch der Valentinstag an. Zufälle gibt's!