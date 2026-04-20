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Im Livestream: Wal Timmy sitzt wieder fest

Wal Timmy schwimmt wieder durch die Ostsee.
Wal Timmy schwimmt wieder durch die Ostsee.screenshot: youtube

Timmy sitzt wieder fest und bewegt sich nicht mehr

20.04.2026, 07:2820.04.2026, 10:51

Der Livestream:

Video: YouTube/NEWS5
  • Für Buckelwal Timmy gibt es wieder Hofnfung, er konnte sich am Montagmorgen aus seiner misslichen Lage befreien.
  • Nun wird sich zeigen, ob Timmy aus eigener Kraft wieder in den Atlantik zurückkehren kann. Momentan steckt er wieder fest.
  • Wie es nun mit Wal Timmy weitergeht, kannst du hier im Ticker und Stream mitverfolgen.
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11:16
Medien: Timmy liegt wieder auf Sandbank
Verschiedene deutsche Medien berichten, dass Timmy wohl wieder auf einer Sandbank festhängt. Er bewegt sich weiterhin nicht.
10:53
Boote sind bei Timmy
Momentan bewegt sich Timmy nicht, das Helfer-Team ist weiter mit Booten beim Wal. Wie es jetzt weitergeht, ist noch unklar.
9:59
Minister Backhaus: Timmy hat «Orientierungsschwierigkeiten»
Gemäss dem Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, hat Timmy «Orientierungsschwierigkeiten». Momentan liege er fest und bewege sich nicht. Auch die «Bild» schreibt, dass sich der Wal nicht mehr bewegt.
9:53
Timmy scheint an einer Stelle zu verharren
Rund zwei Stunden, nachdem der Buckelwal vor der deutschen Ostseeinsel Poel bei steigenden Wasserständen losgeschwommen ist, stoppte er offenbar. Auf Livestreams ist zu sehen, wie das Tier in der Nähe von Fahrwassertonnen zu liegen scheint. Die Begleitboote, die ihn zuvor Richtung offene Ostsee getrieben hatten, hielten zumeist Abstand.




9:42
Timmy wechselte mehrfach die Richtung
Nach seinem Freikommen am Morgen hat der Buckelwal vor der deutschen Ostseeinsel Poel zunächst immer wieder die Richtung gewechselt. Menschen versuchten von Booten aus vergeblich, ihn anhaltend in Richtung offene Ostsee zu treiben.

«Der ist weiter in die Bucht geschwommen», sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Demnach änderte das Tier ständig die Richtung. Auf Livestreams waren zeitweise im Hintergrund schon Hafenanlagen von Kirchdorf am Ende der Bucht zu sehen.

Zuletzt bewegte sich das Tier aber wieder für mehrere Minuten in die andere Richtung, die aus der Bucht hinausführt. Dabei wurde der Wal von mehreren Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) begleitet. Schon seit etwa eineinhalb Stunden wurde versucht, ihn in Richtung offene Ostsee zu treiben.
9:41
Lenken des Wals von Booten aus wird versucht
Der Buckelwal, der seit knapp drei Wochen vor der deutschen Ostseeküste festsass, wird aktuell von Booten begleitet. Die Boote seien unterwegs, sagte die leitende Tierärztin der privaten Initiative, Janine Bahr-van Gemmert, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wal war am frühen Morgen bei steigenden Wasserständen und starkem Wind losgeschwommen. Dies war auf Livestreams im Internet zu erkennen. Er wechselte immer wieder die Richtung. Von den Booten aus wurde zunächst vergeblich versucht, ihn gezielt in Richtung offene Ostsee zu lenken.

Das ist der aktuelle Stand

Der Buckelwal Timmy konnte sich aus seiner misslichen Lage befreien. Er sei am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr losgeschwommen, berichten diverse deutsche Medien. Die Wal-Retterinnen und Wal-Retter seien für diesen Fall vorbereitet.

Die Vertreter der Rettungsinitiative auf der Insel Poel sahen sich zuletzt auf sehr gutem Weg und im Zeitplan. Der Wal habe am Sonntagmorgen «tolle Reaktionen» und viel Lebensenergie gezeigt. Sie schlossen am Sonntag nicht aus, dass sich der rund zwölf Meter lange Meeressäuger aus eigener Kraft freischwimme.

In diesem Fall greife «Plan B». «Das heisst, die DLRG-Boote sind auf Stand-by, dass für den Fall, dass er losschwimmt, wir ihn dann guiden können. Und es ist sichergestellt, dass wir ihn dann auch bis in die Nordsee und dann über die Nordsee in den Atlantik leiten können», sagte Rechtsanwältin Constanze von der Meden von der privaten Rettungsinitiative.

Ein Finanzier der Aktion, der Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, zeigte sich pessimistischer. Der Wal registriere vollumfänglich, dass er völlig frei sei. Daher sei die Frage, «ob sich dieser Wal noch geleiten lässt».

Seit 21 Tagen in der Wismarbucht

Bislang geplant war, dass unter den Wal eine zwischen Pontons – also schwimmenden Plattformen – befestigte Plane geführt wird. Damit soll er aus dem flachen Bereich geborgen und später Richtung Nordsee gebracht werden. Die Pontons sollen dazu von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden. Die Netzplane, auf der das Tier zwischen Pontons in die Nordsee und in den Atlantik transportiert werden soll, war nach Behördenangaben bereits im Wasser.

KEYPIX - 03.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Weitendorf-Hof: Einsatzkräfte der Feuerwehr benetzen den Rücken des Wals, der aus dem Wasser ragt. Der vor Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben. ...
Timmy steckte 20 Tage in der Wismarbucht vor der Insel Poel fest.Bild: keystone

Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der geschwächte Wal liegt bereits seit 21 Tagen in der Wismarbucht vor der Insel Poel.

Zwischen dem Hafen in Kirchdorf und dem vor der Insel Poel liegenden Wal waren zuletzt DLRG-Boote unterwegs, die auch zur Sicherung des Einsatzpersonals vor Ort waren.

Wal seit Anfang März an Ostseeküste unterwegs

Seit Anfang März war der Wal den Angaben zufolge immer wieder an der Ostseeküste aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar, später in der Lübecker Bucht und an der Küste bei Steinbeck (Kreis Nordwestmecklenburg). Das Tier hatte sich demnach wiederholt in Netzen verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit. Mehrfach lag der Wal fest. (cma/sda/dpa)

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ItsMee
20.04.2026 07:31registriert Juni 2017
na guck mal an :) ganz Deutschland vereint sich für die Walrettung und schlussendlech hat man sogar erfolg … würde die Menschheit doch nur öfftwrs so zusammenarbeiten..

dann wünsche ich dem Wal eine schöne Heimreise und möge er von seinem Deutschland-Tripp erzählen.
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NebulaEra
20.04.2026 08:27registriert August 2025
Es ist wirklich faszinierend zu beobachten, wie hier aus jeder noch so positiven Geschichte mit Gewalt das Haar in der Suppe gezogen wird. Es scheint für einige hier zur täglichen Routine geworden zu sein, Mitgefühl durch Besserwisserei und Freude durch Gehässigkeit zu ersetzen. Ich freue mich sehr! Ihr verderbt mir den Tag nicht.
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