Timmy sitzt wieder fest und bewegt sich nicht mehr
Der Livestream:
- Für Buckelwal Timmy gibt es wieder Hofnfung, er konnte sich am Montagmorgen aus seiner misslichen Lage befreien.
- Nun wird sich zeigen, ob Timmy aus eigener Kraft wieder in den Atlantik zurückkehren kann. Momentan steckt er wieder fest.
- Wie es nun mit Wal Timmy weitergeht, kannst du hier im Ticker und Stream mitverfolgen.
Medien: Timmy liegt wieder auf Sandbank
Boote sind bei Timmy
Minister Backhaus: Timmy hat «Orientierungsschwierigkeiten»
Timmy scheint an einer Stelle zu verharren
Timmy wechselte mehrfach die Richtung
«Der ist weiter in die Bucht geschwommen», sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Demnach änderte das Tier ständig die Richtung. Auf Livestreams waren zeitweise im Hintergrund schon Hafenanlagen von Kirchdorf am Ende der Bucht zu sehen.
Zuletzt bewegte sich das Tier aber wieder für mehrere Minuten in die andere Richtung, die aus der Bucht hinausführt. Dabei wurde der Wal von mehreren Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) begleitet. Schon seit etwa eineinhalb Stunden wurde versucht, ihn in Richtung offene Ostsee zu treiben.
Lenken des Wals von Booten aus wird versucht
Der Wal war am frühen Morgen bei steigenden Wasserständen und starkem Wind losgeschwommen. Dies war auf Livestreams im Internet zu erkennen. Er wechselte immer wieder die Richtung. Von den Booten aus wurde zunächst vergeblich versucht, ihn gezielt in Richtung offene Ostsee zu lenken.
Das ist der aktuelle Stand
Der Buckelwal Timmy konnte sich aus seiner misslichen Lage befreien. Er sei am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr losgeschwommen, berichten diverse deutsche Medien. Die Wal-Retterinnen und Wal-Retter seien für diesen Fall vorbereitet.
Die Vertreter der Rettungsinitiative auf der Insel Poel sahen sich zuletzt auf sehr gutem Weg und im Zeitplan. Der Wal habe am Sonntagmorgen «tolle Reaktionen» und viel Lebensenergie gezeigt. Sie schlossen am Sonntag nicht aus, dass sich der rund zwölf Meter lange Meeressäuger aus eigener Kraft freischwimme.
In diesem Fall greife «Plan B». «Das heisst, die DLRG-Boote sind auf Stand-by, dass für den Fall, dass er losschwimmt, wir ihn dann guiden können. Und es ist sichergestellt, dass wir ihn dann auch bis in die Nordsee und dann über die Nordsee in den Atlantik leiten können», sagte Rechtsanwältin Constanze von der Meden von der privaten Rettungsinitiative.
Ein Finanzier der Aktion, der Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, zeigte sich pessimistischer. Der Wal registriere vollumfänglich, dass er völlig frei sei. Daher sei die Frage, «ob sich dieser Wal noch geleiten lässt».
Seit 21 Tagen in der Wismarbucht
Bislang geplant war, dass unter den Wal eine zwischen Pontons – also schwimmenden Plattformen – befestigte Plane geführt wird. Damit soll er aus dem flachen Bereich geborgen und später Richtung Nordsee gebracht werden. Die Pontons sollen dazu von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden. Die Netzplane, auf der das Tier zwischen Pontons in die Nordsee und in den Atlantik transportiert werden soll, war nach Behördenangaben bereits im Wasser.
Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der geschwächte Wal liegt bereits seit 21 Tagen in der Wismarbucht vor der Insel Poel.
Zwischen dem Hafen in Kirchdorf und dem vor der Insel Poel liegenden Wal waren zuletzt DLRG-Boote unterwegs, die auch zur Sicherung des Einsatzpersonals vor Ort waren.
Wal seit Anfang März an Ostseeküste unterwegs
Seit Anfang März war der Wal den Angaben zufolge immer wieder an der Ostseeküste aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar, später in der Lübecker Bucht und an der Küste bei Steinbeck (Kreis Nordwestmecklenburg). Das Tier hatte sich demnach wiederholt in Netzen verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit. Mehrfach lag der Wal fest. (cma/sda/dpa)
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