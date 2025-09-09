wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Leben
Deutschland

Die Top 3 Jugendwörter des Jahres 2025

Jugendwort Merch Langenscheidt
Der passende Merchandise zu jeder Situation, in der man ein Jugendwort braucht.Bild: Langenscheidt.de

Das sind die Top 3 Jugendwörter des Jahres 2025

09.09.2025, 10:2509.09.2025, 10:56
Nina Bürge
Nina Bürge
Mehr «Leben»

Wie jedes Jahr steht eine grosse Frage an: Was wird das Jugendwort des Jahres? Seit heute (Dienstag, 9. September) hat Langenscheidt die Top 3 der zehn nominierten Jugendwörter bekannt gegeben, aus denen ein Gewinner gekrönt wird.

Seit Ende Juli konnte man für seinen Favoriten der zehn nominierten Wörter abstimmen. Die beliebtesten drei haben es nun in die nächste Runde geschafft und es wird erneut das Voting eröffnet: um den Kampf, welches Jugendwort sich zum Gewinner krönt.

Bis zum 7. Oktober 2025 kann man nun für seinen Favoriten stimmen. Anschliessend werden die Stimmen ausgewertet und am 18. Oktober wird der Sieger des Jahres 2025 verkündet.

Hier eine kurze Übersicht, welche Wörter noch im Rennen sind und was sie bedeuten:

Goonen

  • «Goonen» ist ein Slangwort für Selbstbefriedigung.
  • Beispiel:
    «Wo ist Felix?»
    «Wahrscheinlich am Goonen.»​

Das crazy

  • So hält man ein Gespräch am Laufen, obwohl man eigentlich nichts dazu zu sagen hat. Laut Langenscheidt eine Allzweckwaffe bei Sprachlosigkeit.
  • Beispiel:
    [Monolog des Gegenübers]
    Du: «Das crazy»
    [Monolog des Gegenübers geht weiter]

Checkst du?

  • Damit wird nachgefragt, ob das Gegenüber zuhört und ob der Person die Wichtigkeit des Gesagten bewusst ist. Es wird meist am Ende eines Satzes benutzt, wenn man sichergehen will, ob das Gegenüber noch zuhört.
  • Beispiel:
    «Er/Sie hat nicht angerufen. Checkst du?»
Für welches der Top 3 Jugendwörter stimmst du?
An dieser Umfrage haben insgesamt 323 Personen teilgenommen

Langenscheidt-Merchandise

Neben Wörterbüchern in 80 Sprachen und der Ernennung des «Jugendworts des Jahres» hat das Unternehmen Langenscheidt auch Merchandise.

Jugendwort Merch Langenscheidt
Ein T-Shirt mit einem Einhorn-Emoij und Jugendwörtern? Das Crazy!Bild: Langenscheidt.de

Genauer gesagt: Merchandise zu den Jugendwörtern. Neben Artikeln mit Aufdrucken zu den aktuellen Jugendwörtern gibt es auch welche mit in der Vergangenheit nominierten Wörtern.

Jugendwort Merch Langenscheidt
Auch in der Vergangenheit nominierte Wörter wie «Lowkey» befinden sich auf dem Merchandise.Bild: Langenscheidt.de

Neben T-Shirts, Pullis und Taschen bietet Langenscheidt auch Sticker, Tassen, Untersetzer, Kissen und sogar Hunde-Halstücher mit Jugendwörtern als Aufdruck an.

Jugendwort Merch Langenscheidt
Einfach ein Langenscheidt-Jugendwort-Sticker, Checkst du?Bild: Langenscheidt.de
Jugendwort Merch Langenscheidt
«SYBAU» ist ein Akronym und bedeutet «Shit your B*tch Ass up».Bild: Langenscheidt.de

Und für alle die, die es lieber schlicht und klassisch mögen: keine Angst, es gibt auch simplen Langenscheidt-Merch, ohne ein Jugendwort.

Langenscheidt Merch Buckethat
Den simplen Langenscheidt-Merch gibt es in Form des Bucket-Hats oder von Hausschuhen.Bild: langenscheidt.de

Falls du den Durchblick noch nicht hast: Hier kannst du dir alle zehn Wörter noch einmal anschauen und im Quiz testen, wie gut du dich mit dem Jugendslang auskennst.

10 Fragen
Cover Image

Jugendwort des Jahres 2025

Diese zehn Wörter kämpfen um den Titel – bist du King oder NPC des Jugendslangs?

Mehr zum Jugendwort des Jahres:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Jugendwörter des Jahres (mit Palmen!)
1 / 19
Jugendwörter des Jahres (mit Palmen!)
Gammelfleischparty: Party für Menschen über 30 Jahren, Ü30-Party.
quelle: pixabay.com/thomaswhitaker
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jugendwort des Jahres: TV-Moderator gerät in peinliche Situation – und erntet Spott
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Andi Zeqiri wechselt nach Polen +++ Nottingham entlässt schon den Coach
2
Europa schlägt neue Russland-Sanktionen vor +++ Lawrow: «Wir wollen keine Mauer errichten»
3
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
Meistgeteilt
1
Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr
2
Parlament will «Franken» statt «Schweizerfranken» in der Verfassung
3
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
4
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
5
Prozess um mutmasslich verhindertes Attentat auf Trump gestartet
Manchmal ist weniger mehr – eine Beweisführung anhand von 6 Beispielen aus Italien
Dies ist keine neue Erkenntnis. Aber bei meinem jüngsten Italien-Roadtrip wurde ich wieder mal daran erinnert:
Zur Story