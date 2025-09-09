Der passende Merchandise zu jeder Situation, in der man ein Jugendwort braucht. Bild: Langenscheidt.de

Das sind die Top 3 Jugendwörter des Jahres 2025

Wie jedes Jahr steht eine grosse Frage an: Was wird das Jugendwort des Jahres? Seit heute (Dienstag, 9. September) hat Langenscheidt die Top 3 der zehn nominierten Jugendwörter bekannt gegeben, aus denen ein Gewinner gekrönt wird.

Seit Ende Juli konnte man für seinen Favoriten der zehn nominierten Wörter abstimmen. Die beliebtesten drei haben es nun in die nächste Runde geschafft und es wird erneut das Voting eröffnet: um den Kampf, welches Jugendwort sich zum Gewinner krönt.

Bis zum 7. Oktober 2025 kann man nun für seinen Favoriten stimmen. Anschliessend werden die Stimmen ausgewertet und am 18. Oktober wird der Sieger des Jahres 2025 verkündet.

Hier eine kurze Übersicht, welche Wörter noch im Rennen sind und was sie bedeuten:

Goonen

«Goonen» ist ein Slangwort für Selbstbefriedigung.

Beispiel:

«Wo ist Felix?»

«Wahrscheinlich am Goonen.»​

Das crazy

So hält man ein Gespräch am Laufen, obwohl man eigentlich nichts dazu zu sagen hat. Laut Langenscheidt eine Allzweckwaffe bei Sprachlosigkeit.

Beispiel:

[Monolog des Gegenübers]

Du: «Das crazy»

[Monolog des Gegenübers geht weiter]

Checkst du?

Damit wird nachgefragt, ob das Gegenüber zuhört und ob der Person die Wichtigkeit des Gesagten bewusst ist. Es wird meist am Ende eines Satzes benutzt, wenn man sichergehen will, ob das Gegenüber noch zuhört.

Beispiel:

«Er/Sie hat nicht angerufen. Checkst du?»

Für welches der Top 3 Jugendwörter stimmst du? Checkst du? Das Crazy Goonen Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 323 Personen teilgenommen

Langenscheidt-Merchandise

Neben Wörterbüchern in 80 Sprachen und der Ernennung des «Jugendworts des Jahres» hat das Unternehmen Langenscheidt auch Merchandise.

Ein T-Shirt mit einem Einhorn-Emoij und Jugendwörtern? Das Crazy! Bild: Langenscheidt.de

Genauer gesagt: Merchandise zu den Jugendwörtern. Neben Artikeln mit Aufdrucken zu den aktuellen Jugendwörtern gibt es auch welche mit in der Vergangenheit nominierten Wörtern.

Auch in der Vergangenheit nominierte Wörter wie «Lowkey» befinden sich auf dem Merchandise. Bild: Langenscheidt.de

Neben T-Shirts, Pullis und Taschen bietet Langenscheidt auch Sticker, Tassen, Untersetzer, Kissen und sogar Hunde-Halstücher mit Jugendwörtern als Aufdruck an.

Einfach ein Langenscheidt-Jugendwort-Sticker, Checkst du? Bild: Langenscheidt.de

«SYBAU» ist ein Akronym und bedeutet «Shit your B*tch Ass up». Bild: Langenscheidt.de

Und für alle die, die es lieber schlicht und klassisch mögen: keine Angst, es gibt auch simplen Langenscheidt-Merch, ohne ein Jugendwort.

Den simplen Langenscheidt-Merch gibt es in Form des Bucket-Hats oder von Hausschuhen. Bild: langenscheidt.de

Falls du den Durchblick noch nicht hast: Hier kannst du dir alle zehn Wörter noch einmal anschauen und im Quiz testen, wie gut du dich mit dem Jugendslang auskennst.