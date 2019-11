Leben

Die Welt in Karten

In diesen Gemeinden gibt es die meisten Einpersonenhaushalte



Die Welt in Karten

Hier wohnen die «Einzelgänger» der Nation

Zum heutigen «Tag der Singles» präsentieren wir euch die Schweizerkarte der Einpersonenhaushalte – schon klar, nicht alle Alleinwohner sind Singles oder Einzelgänger. Überraschend sind regionale Unterschiede trotzdem.

Die Karte vom Bundesamt für Statistik verrät: Grundsätzlich gibt es auf dem Land weniger Einpersonen-Haushalte als in der Stadt. Doch auf den zweiten Blick fällt auf, dass diese Regel vorwiegend im Mittelland gilt. In den alpinen Regionen und im Tessin ist der Anteil an Haushalten, die nur von einer Person bewohnt sind, überdurchschnittlich hoch.

Wie so oft werden die höchsten Werte in sehr kleinen Gemeinden erreicht: Die ersten vier Orte liegen allesamt im Tessin und kommen auf weniger als 60 Einwohner. In Corippo – der kleinsten politischen Gemeinde der Schweiz – lebt der Grossteil der rund ein Dutzend Dorfbewohner alleine in einem Haushalt.

Bild: TI-PRESS

Die 10 Gemeinden mit der höchsten Einpersonenhaushalts-Quote:

Corippo TI: 90% Campo (Vallemaggia) TI: 66,7% Cerentino TI: 61,5% Linescio TI: 58,6% Mathon GR: 57,7% Zwischbergen VS: 55,8% Silvaplana GR: 52,5% Paradiso TI: 52,3% Muralto TI: 52,5% Sonogno TI: 52,5%

Und wieder einmal tut sich der Röstigraben auf: Viele Westschweizer Gemeinden kommen auf sehr tiefe Anteile an Einpersonenhaushalten. Die Ausnahme bildet die 366-Seelen-Gemeinde Kallern im Kanton Aargau.

Die 10 Gemeinden mit der tiefsten Einpersonenhaushalts-Quote:

Villars-Epeney JU: 11,4% Chapelle (Glâne) FR: 12,5% Kallern AG: 14% Vaux-sur-Morges VD: 14% Laconnex GE: 14,6% Ferpicloz FR: 15,2% Grens VD: 15,8% Chavannes-des-Bois VD: 15,9% Fey VD: 16,1% Romanel-sur-Morges VD: 16,3%

Der gesamtschweizerische Anteil an Einpersonenhaushalten liegt bei 15,8%. Im europäischen Vergleich liegen wir im Mittelfeld. Die meisten Einpersonenhaushalte gibt's in Schweden. Auch andere nördliche Länder wie Finnland, Estland, Litauen und Dänemark erreichen hier hohe Werte. Ebenfalls weit vorne ist unser Nachbar Deutschland – in jedem fünften Haushalt lebt dort nur eine Person.

Deutlich seltener trifft man solche «Alleinwohner» im Süden Europas an. In Nordmazedonien machen sie nur gerade einen Anteil von 2,4% aus. Danach folgen die Türkei, Montenegro, die Slowakei und Kroatien. Gut möglich, dass diese Zahl daher kommt, dass junge Erwachsene dort kulturbedingt öfters direkt mit ihrer eigenen Familie einen neuen Haushalt gründen, statt zuerst alleine zu wohnen.

Abonniere unseren Newsletter