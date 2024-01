Video: watson/Alina Kilongan

13-Jähriger spielt als Erster «Tetris» komplett durch

Ein amerikanischer Junge hat es geschafft, den Spiele-Klassiker «Tetris» zu besiegen. Damit stellt der 13-Jährige einen Rekord auf.

Laura Helbig, Marcel Horzenek / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Der 13-jährige Willis «Blue Scuti» Gibson hat etwas geschafft, was noch keinem Menschen zuvor gelungen ist. In knapp 40 Minuten schaffte er es bis Level 157 der NES-Version und brachte das Spiel «Tetris» zum Absturz.

Video: watson/Alina Kilongan

«Tetris» ist eigentlich kein Spiel, das man klassischerweise durchspielt. Es gibt keine Geschichte, die man von Anfang bis Ende verfolgt, keinen Endgegner, den man besiegen muss. Trotzdem haben viele Gamer in der Vergangenheit schon versucht, «Tetris» «zu Ende» zu spielen.

Was ist das NES?

Das Nintendo Entertainment System (NES) ist eine 8-Bit-Spielkonsole, die erstmals 1983 in Japan als «Famicom» (Family Computer) veröffentlicht und 1985 in Nordamerika als NES eingeführt wurde. Das NES führte viele ikonische Spiele ein, darunter «Super Mario Bros.», «The Legend of Zelda» und «Metroid». Es legte damit den Grundstein für den Erfolg von Nintendo als führendem Akteur in der Videospielindustrie.

NES mit Controller. Bild: Wikipedia

Ein richtiges Ende gibt es bei «Tetris» nicht. Wenn man das Spiel an seine Grenzen gebracht hat, friert es einfach ein und man kann nicht mehr weiterspielen. In der Gamer-Szene nennt man das auch «Kill Screen». Und genau dahin ist Gibson nun gekommen. Seine Rekordleistung übertrug er per Livestream im Internet. Er brauchte rund 40 Minuten und schaffte es bis Level 157, bevor das Spiel abstürzte.

«Tetris»-CEO gratuliert dem 13-jährigen Gamer

Die CEO von «Tetris», Maya Rogers, gratulierte dem 13-Jährigen zu seiner «monumentalen Leistung». Kein anderer Spieler hatte es zuvor geschafft, so weit zu kommen und das Spiel zum Absturz zu bringen. Gibson hat damit einen neuen Rekord aufgestellt – zumindest unter Menschen. Denn eine KI mit dem Namen «Stack-Rabbit» schaffte es zuvor bereits, bis zum Level 237 zu kommen, bevor das Spiel abstürzte.

Bis zum Jahr 2011 galt es als unmöglich, über das Level 29 hinauszukommen. Die Blöcke fallen dann so schnell, dass man mit dem NES-Controller nicht mehr hinterherkommt. Mit einem Trick schaffte es ein Gamer 2011 aber, über das Level hinauszukommen. Seitdem wurden immer mehr Kniffe gefunden, um die Eingaben des Controllers zu beschleunigen. Übrigens: Ab Level 29 verändert sich die Fallgeschwindigkeit der «Klötzchen» nicht mehr.

Willis kann es wohl selbst kaum glauben. Bild: keystone

«Tetris» wurde im Jahr 1984 vom russischen Entwickler Alexei Paschitnow geschaffen. Das Ziel des Spiels ist es, die fallenden «Tetrominos» («Bauklötzchen» in verschiedenen Formen) so zu positionieren, dass sie vollständige horizontale Linien bilden und so verschwinden.

Update: Es gibt bereits einen zweiten Tetris-Absolventen, der den «Kill Screen» erreicht hat Video: YouTube/Jason Shoulders

Quellen

(dsc/t-online)