Bereits im Herbst 2024 hatte Unicode die neuen Emojis für den Frühling 2025 bekanntgegeben. Den Angaben zufolge werden sie aber erst ab dem Frühling 2025 auf Smartphones und Tablets zu sehen sein. Ein genaues Datum nannte Unicode nicht. Unter den neuen Symbolen sind etwa ein Fingerabdruck, Randen und ein Farbklecks. In weiteren Verlauf dieses Jahres soll zum Beispiel eine «Haarige Kreatur» und ein «Verzerrtes Gesicht» im Fischaugen-Stil hinzukommen. (sda/dpa)

Das Konsortium setzt den internationalen Standard für Zeichencodierung. Auch Emojis sind Teil dieser Zeichen. An der Codierung orientieren sich die Hersteller von Handysoftware, sodass die bei Unicode veröffentlichten Symbole bald auf vielen Mobiltelefonen zu sehen sein dürften. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.

Ein toter Baum, ein Fingerabdruck und Randen: Diese und andere Emojis können bald in Messaging-Diensten genutzt werden. Im ersten Quartal des neuen Jahres wird es wieder neue Emojis geben, wie das Unicode-Konsortium bekanntgab.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So werden diese Emojis interpretiert

Der «Wolfsmond» im Januar – und 12 weitere, spannende (Voll)mond-Fakten

Der nächste Vollmond tritt am Montag, 13. Januar 2025, um 23.26 Uhr ein. Er wird auch Wolfsmond genannt. Wieso das so ist – und was du sonst schon immer über den (Voll)mond wissen wolltest, erfährst du hier.



Der Mond beeinflusst die Erde auf verschiedene Arten, die bekannteste ist sein Einfluss auf die irdischen Gezeiten. Das ist aber noch längst nicht alles: Wusstest du zum Beispiel, dass unsere Tage ohne Mond kürzer wären?