Video: watson/Aya Baalbaki

Sabeth geht in die Farbberatung – und bekommt den Look einer Bankräuberin verpasst

Auf TikTok lassen gerade alle ihren Farbtypen analysieren. Wir wollten wissen, was an dem Ganzen dran ist und waren bei einer professionellen Farbberatung.

Aya Baalbaki Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Farbanalysen gibt es seit Jahrzehnten. In den letzten Monaten hat das Ganze wieder einen riesigen Hype auf den Sozialen Medien bekommen. Mit Filtern und zahlreichen «Hacks» versuchen Userinnen und User ihren Farbtypen herauszufinden. Dabei passieren jedoch viele Fehler. Denn: Die Farbanalyse hat sich in den letzten Jahren stark verändert. So gibt es heute etwa zwölf Farbtypen, denen man zugeordnet werden kann und nicht nur noch vier.

Wir wollten nun wissen, was am Hype dran ist und haben bei Daniela Ivanovová von «Style Identity» den Farbtyp von unserer Redaktorin Sabeth bestimmen lassen. Dazu gehört aber einiges mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Wie genau das Ganze – während vier Stunden – abläuft, erfährst du im Video:

Video: watson/Aya Baalbaki

Woher kommt der Hype?

Daniela Ivanovová kann sich gut vorstellen, wieso gerade jetzt die Farbberatung wieder im Trend liegt: