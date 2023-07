People-News

Pink, wohin das Auge reicht: Hollywood ist im Barbie-Fieber

Die Farbe der Stunde ist ganz eindeutig Pink. Seit der neue Barbie-Streifen in den Kinos läuft, können die Promis gar nicht genug davon bekommen – ob auf dem roten Teppich oder auf Instagram. Der Barbiecore-Trend beschreibt Outfits, die sehr feminin daherkommen, mit Pink in allen Nuancen, Glitzer und jede Menge Strass. Weil die Looks so schön anzusehen sind, haben wir euch einige zusammengesucht.

Lizzo

Die Sängerin Lizzo steht auf Pink. Wer durch ihren Instagram-Account nach Barbie-inspirierten Looks absucht, wird schnell fündig. Ob Bikini oder Bühnenoutfit – ein «hot Pink» scheint bei Lizzo immer gut auszusehen.

Die Kardashians

Auch die Instagram-Profile der Reality-Familie Kardashian sind auffällig rosarot. Ob beim Fahrradfahren oder bei der Pyjama-Party – das Motto lautet Barbiecore.

Zendaya

Die «Euphoria»-Schauspielerin Zendaya steht auch auf Barbies Looks. Kürzlich lief sie in einem altrosa Kleid mit Rosen-Detaills über den roten Teppich.

Hailey Bieber

Eine, die den Barbiecore-Trend richtig umzusetzen weiss, ist das Model Hailey Bieber. Die Kombination von Rosa, Strasssteinen und Schleifchen schreit förmlich nach Barbie.

Chrissy Teigen

Auch das Model Chrissy Teigen ist auf die Barbie-Welle aufgesprungen. Und sie war anscheinend so sehr davon angetan, dass sie mit ihrer Familie gleich im «Barbie Malibu Dream House» übernachtete.

(anb)