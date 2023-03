Auf dieser Dating-App sind nur die «guten Männer»

«Hulah» ist seit zwei Wochen auf dem Markt und möchte das Erlebnis auf Dating-Apps revolutionieren – jedoch nur für Frauen.

Wenn man von Dating-Apps redet, denken viele an Tinder, Bumble oder Hinge. Es gibt jedoch noch so einige andere Apps auf dem Markt, die die grosse Liebe versprechen. So zum Beispiel «Hulah» – die neue Software geht aber einen ganz anderen Weg als Tinder und Co.

«Ich dachte, es gäbe keine guten Männer mehr.» Heather Hopkins

Die Creatorin der App, Heather Hopkins, erklärte in einem TikTok, wie die App genau funktioniert und wie sie auf die Idee gekommen ist, sie zu entwickeln: «Ich dachte, es gäbe keine guten Männer mehr, bis ich realisierte, dass ich doch ein paar gute Männer kenne. Darum habe ich eine Dating-App entwickelt, bei der Frauen mit digitaler Währung bezahlt werden, wenn sie gute Männer empfehlen und der App hinzufügen.»

So möchte Hopkins ein Dating-Erlebnis mit der «Crème de la Crème» der Männer erschaffen.

Video: watson/Tiktok/itsheatherhopkins

Wenn du ein Mann bist und von einer Frau als Boyfriend-Material approved wirst, kannst du von ihr für «Hulah» nominiert werden. Daraufhin erhältst du einen Code, mit dem du dich auf der App anmelden kannst.

Wenn du dich dann beim Swipen «gut» verhältst, kannst du sogenannte «Gentleman-Punkte» von Frauen gewinnen. Je mehr Punkt du sammelst, desto mehr Chancen hast du auf ein Date.

Kritik an «Hulah»

Während viele Frauen das Konzept von «Hulah» bejubeln, gibt es für die App auch viel Kritik. So schreiben etwa einige Userinnen und User auf TikTok, dass eine solche App niemals auf den Markt kommen dürfte, wenn die Rollen umgekehrt wären und Männer Frauen nominieren müssten. Zudem finden viele, dass die Einschätzung von einem «guten Mann» sehr subjektiv sei und nichts darüber aussage, ob der Mann wirklich ein guter Mensch sei.