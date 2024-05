Auf diesen Auftritt hat die Schweiz gewartet. Nemo hat mit seinem Song «The Code» die Halle in Malmö mitgerissen. Die Performance von Nemo war ausgezeichnet und liess nichts zu wünschen übrig. Wie gut Nemo war, siehst du in folgendem Video:

Was für ein Auftritt! Nemo gab sich am Samstagabend im grossen ESC-Final in Malmö keine Blösse und zeigte eine überragende Show. Die Fans in Malmö bedankten sich bei Nemo mit tosendem Applaus, wie ein Video aus der Halle zeigt.