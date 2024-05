Liveticker

Gelingt der Schweiz ein Coup? Den emotionalsten Liveticker zum ESC-Final findest du hier

Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Hier alle Ereignisse rund um den Final des Eurovision Song Contest am Samstag im emotionalen Liveticker.

Nemo hat es geschafft und die Schweiz in den Final des ESC gesungen. Nun treffen wir endlich auf den grossen Konkurrenten Baby Lasagna aus Kroatien. In der Zwischenzeit hat sich aber auch Eden Golan aus Israel in die Herzen der Zuschauer performt. Es wird also eine spannende Angelegenheit.

Begleitet wird die Show hier natürlich mit dem allseits beliebten Liveticker (und Trinkspiel). Ab 21 Uhr geht es los, um etwa 1 Uhr wissen wir, wer den ESC 2024 gewinnt. Bis dahin erwartet euch hier beste Unterhaltung:

Willkommen, allerliebste Crowd der Herzen von Simone M. Wir werden gemeinsam wach bleiben, uns betrinken, uns freuen oder weinen. Es wird superemotional . 20:09 Uhr: von stookie I had a polish sound engineer…

And a Czech one too…and a Czech one too… Okay hier Simones WIRKLICHES Lieblingslied: von obi 20:09 Uhr: von stookie Freuen uns auf euch. Wir sind am start Okay hier die Lieblings-Eurovision-Songs vom Liveticker-Team tonight: von obi Leo und Corsin lieben diesen Song. Nein! Nein, nein, nein! von Simone M. Simone mag «Ein bisschen Frieden» NICHT! Imfall. Simone hat Baroni gesagt, er solle das bringen, WEIL ES SO SCHLIMM IST! Auf geht's! von corsin.manser Im watson-Büro ist alles angerichtet. Snacks, Pizza, Tastaturen. Fehlt nur noch der Champagner ... könnte sein, dass er auch bald geöffnet wird. Toto Cotugno, anyone? von obi (Ralf Meile liebt diesen Song.) WORST. EUROVISION. SONG. EVER. von obi (Okay, Simone mag den Song) BEST. EUROVISION. SONG. EVER. von obi Okay, wer will ein paar alte ESC-Kracher zum einstimmen?? von obi Bild: youtube (Nein nicht sie.) Hallo. Ich schon wieder. von obi Die Fans sind ready Vor der Halle in Malmö steigt der Puls. Die Fans sind ready für den grossen Final. Und der Holländer? Der trägt den schönsten Pin Südschwedens.

Und wie sehen denn eigentlich die Wettquoten aus? So:

Und weil es am Donnerstag so wunderbar geklappt hat, sagen wir nochmals auf:

Nemo unser in Malmö,

gevotet werde dein Name.

Dein Triumph komme,

dein Sieg geschehe.



Und so sieht die Reihenfolge der Auftritte aus. Der Auftritt von Joost Klein für die Niederlande wurde von der Regie gestrichen:

Schweden: Marcus & Martinus – «Unforgettable» Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria» Deutschland: Isaak – «Always on the Run» Luxemburg: Tali – «Fighter» Niederlande: Joost Klein – «Europapa» Israel: Eden Golan – «Hurricane» Litauen: Silvester Belt – «Luktelk» Spanien: Nebulossa – «Zorra» Estland: 5Minuust & Puuluup: «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» Irland: Bambie Thug – «Doomsday Blue» Lettland: Dons – «Hollow» Griechenland: Marina Satti – «Zari» Grossbritannien: Olly Alexander – «Dizzy» Norwegen: Gate – «Ulveham» Italien: Angelina Mango – «La noia» Serbien: Teya Dora – «Ramonda» Finnland: Windows95man – «No Rules» Portugal: Iolanda – «Grito» Armenien: Ladaniva – «Jako» Zypern: Silia Kapsis – «Liar» Schweiz: Nemo – «The Code» Slowenien: Raiven – «Veronika» Kroatien: Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim» Georgien: Nutsa Buzaladze – «Fire Fighter» Frankreich: Slimane – «Mon amour» Österreich: Kaleen – «We Will Rave»